ضرورت معرفی ظرفیت های گردشگری هشترود/ قلعه ضحاک ثبت جهانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه اولین جشنواره ماهیگیری با قلاب هشترود صبح امروز شنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در سد سهند هشترود برگزار شد.

سید حمزه امینی نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس در این مراسم خواستار ثبت جهانی قلعه ضحاک شد.

وی ادامه داد: قلعه ضحاک یکی از جاذبه های توریستی و منحصر به فرد است که می تواند با ثبت شدن جهانی در آبادانی و پیشرفت منطقه گام های اساسی برداشته شود.

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی در ادامه از دست اندرکاران و مسئولانی که چندین ماه شبانه روزی تلاش کردند تا این جشنواره برگزار شود قدردانی کرد.

وی تاکید کرد: این جشنواره اولین دوره آن بود که برگزار شد و طبیعی است نواقصی داشت و سعی می کنیم درجشنواره های بعدی این نواقص و مشکلات برطرف شود.

گفتنی است در این جشنواره که با برنامه های متنوع از جمله ماهی گیری با قلاب، مسابقات فرهنگی و ورزشی برگزار شد، در پایان از برگزیدگان و شرکت کنندگان با اهدای لوح تقدیر و جوایزی تجلیل شد.