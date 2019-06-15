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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۳۲

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه خبر داد:

حذف طرح جریمه مشمولین غایب وظیفه عمومی از قانون

حذف طرح جریمه مشمولین غایب وظیفه عمومی از قانون

کرمانشاه- معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه، طرح جریمه مشمولان غایب که تا پایان فروردین امسال تمدید شده بود، به طور کلی از قانون حذف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرف نجفی ظهر امروز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از اعمال محرومیت ها و محدودیت های اجتماعی برای مشمولان غایب خبر داد و گفت: در این راستا سازمان نظام وظیفه عمومی با ابلاغ مواد قانونی ۵۸، ۶۲، ۶۳ و ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر برخورد با مشمولین غایب، سازمانها و افراد به کار گیرنده آنها به استانداردی ها و فرمانده استانهای سراسر، کشور اجرای طرح مذکور را ابلاغ کرده است.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه اظهار داشت: در اجرای ماده ۱۰ ارائه هرگونه تسهیلات دولتی مانند دریافت وام، کسب پروانه کار کاندیدا شدن در مجلس شورای اسلامی و هر نوع استخدام منوط به مشخص بودن وضعیت خدمتی افراد است.

وی خاطر نشان کرد: به استناد ماده ۶۳ مکرر قانون وظیفه عمومی، کلیه نهادها و ارگان ها موسسات شرکت ها مغازه ها و محل کسب و کاری که به هر نحوی کارمند استخدام می کنند، باید وضعیت وظیفه عمومی اشخاص را بررسی کنند.

نجفی بیان داشت: چنانچه در بازرسی های به عمل آمده مشخص شود، افراد به کار گیری شده ولو به عنوان روز مزد هم باشند مشمولین غایب هستند و بار اول هزینه سالانه یک سرباز یعنی ۱۰ میلیون تومان جریمه خواهند شد.

وی ادامه داد: اگر برای بار دوم و سوم این کوتاهی تکرار شود، مقدار جریمه سه برابر افزایش پیدا خواهد کرد و فرد خاطی به دادگاه معرفی می شود.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه گفت: در اجرای ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی در خصوص شناسایی و تعقیب مشمولین غایب کلیه نهادها و شرکتهای دولتی و غیردولتی موظف به همکاری با نیروی وظیفه عمومی هستند.

وی ابراز داشت: در مورد کسر خدمت فرزندان ایثارگران نیز که به ازای هر ۲۸ و ۲۹ ماه خدمت در جبهه می توانند یک فرزند را معاف کنند، تا پایان شهریور ماه برای این کار فرصت دارند اقدام کنند و پس از این مدت به ازای هر ماه ۱۲ روز کسر خدمت برای فرزندان ایثارگران محاسبه خواهد شد.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه اظهار داشت: طرح جریمه مشمولان غایب که تا پایان فروردین امسال تمدید شده بود، به طور کلی از قانون حذف شد.

نجفی خاطرنشان کرد: مشمولین غایبی که قصد انجام خدمت سربازی را دارند، می توانند از کسر خدمت به ازای هر فرزند سه ماه استفاده کنند و نگران اضافه خدمت سنواتی نباشند.

وی گفت: اضافه خدمت سنواتی به دو طریق اس و یا هر سال مورد عفو رهبری قرار می‌گیرند و یا در صورت کسب رضایت فرمانده مستقیم می تواند کل یا جزئی از آن اضافه خدمت ببخشد.

نجفی در پایام گفت: کلیه شرایط معافیت و دیگر سوالات مخاطبین بر روی سایت www.vazifeh.police.ir بارگزاری شده است و متقاضیان می‌توانند با شماره تماس ۰۹۶۴۸ با قید کد استان (۰۸۳) برای استان کرمانشاه و یا کد استان محل سکونت خود با همکاران ما در تماس باشند و سامانه پیامکی ۱۱۰۲۰۶۰۱۰ نیز آماده پاسخگویی به مشمولان نظام وظیفه در سراسر کشور است.

کد مطلب 4640980

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