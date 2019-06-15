حذف طرح جریمه مشمولین غایب وظیفه عمومی از قانون

به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرف نجفی ظهر امروز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از اعمال محرومیت ها و محدودیت های اجتماعی برای مشمولان غایب خبر داد و گفت: در این راستا سازمان نظام وظیفه عمومی با ابلاغ مواد قانونی ۵۸، ۶۲، ۶۳ و ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر برخورد با مشمولین غایب، سازمانها و افراد به کار گیرنده آنها به استانداردی ها و فرمانده استانهای سراسر، کشور اجرای طرح مذکور را ابلاغ کرده است.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه اظهار داشت: در اجرای ماده ۱۰ ارائه هرگونه تسهیلات دولتی مانند دریافت وام، کسب پروانه کار کاندیدا شدن در مجلس شورای اسلامی و هر نوع استخدام منوط به مشخص بودن وضعیت خدمتی افراد است.

وی خاطر نشان کرد: به استناد ماده ۶۳ مکرر قانون وظیفه عمومی، کلیه نهادها و ارگان ها موسسات شرکت ها مغازه ها و محل کسب و کاری که به هر نحوی کارمند استخدام می کنند، باید وضعیت وظیفه عمومی اشخاص را بررسی کنند.

نجفی بیان داشت: چنانچه در بازرسی های به عمل آمده مشخص شود، افراد به کار گیری شده ولو به عنوان روز مزد هم باشند مشمولین غایب هستند و بار اول هزینه سالانه یک سرباز یعنی ۱۰ میلیون تومان جریمه خواهند شد.

وی ادامه داد: اگر برای بار دوم و سوم این کوتاهی تکرار شود، مقدار جریمه سه برابر افزایش پیدا خواهد کرد و فرد خاطی به دادگاه معرفی می شود.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه گفت: در اجرای ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی در خصوص شناسایی و تعقیب مشمولین غایب کلیه نهادها و شرکتهای دولتی و غیردولتی موظف به همکاری با نیروی وظیفه عمومی هستند.

وی ابراز داشت: در مورد کسر خدمت فرزندان ایثارگران نیز که به ازای هر ۲۸ و ۲۹ ماه خدمت در جبهه می توانند یک فرزند را معاف کنند، تا پایان شهریور ماه برای این کار فرصت دارند اقدام کنند و پس از این مدت به ازای هر ماه ۱۲ روز کسر خدمت برای فرزندان ایثارگران محاسبه خواهد شد.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه اظهار داشت: طرح جریمه مشمولان غایب که تا پایان فروردین امسال تمدید شده بود، به طور کلی از قانون حذف شد.

نجفی خاطرنشان کرد: مشمولین غایبی که قصد انجام خدمت سربازی را دارند، می توانند از کسر خدمت به ازای هر فرزند سه ماه استفاده کنند و نگران اضافه خدمت سنواتی نباشند.

وی گفت: اضافه خدمت سنواتی به دو طریق اس و یا هر سال مورد عفو رهبری قرار می‌گیرند و یا در صورت کسب رضایت فرمانده مستقیم می تواند کل یا جزئی از آن اضافه خدمت ببخشد.

نجفی در پایام گفت: کلیه شرایط معافیت و دیگر سوالات مخاطبین بر روی سایت www.vazifeh.police.ir بارگزاری شده است و متقاضیان می‌توانند با شماره تماس ۰۹۶۴۸ با قید کد استان (۰۸۳) برای استان کرمانشاه و یا کد استان محل سکونت خود با همکاران ما در تماس باشند و سامانه پیامکی ۱۱۰۲۰۶۰۱۰ نیز آماده پاسخگویی به مشمولان نظام وظیفه در سراسر کشور است.