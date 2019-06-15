به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نجف حمیدزاده معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در تشریح این خبر اظهار کرد: کلیه مشمولان نخبه و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور که برگ آماده به خدمت به تاریخ یکم تیر ماه ۱۳۹۸ را دریافت کرده اند، باید برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس +۱۰ دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

وی ادامه داد: همچنین کلیه مشمولان فوق باید راس ساعت ۷ صبح روز سه شنبه ۱۵ مرداد ماه ۹۸ در محلی که در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده، حضور یابند.

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در خصوص فرآیند ثبت درخواست این دسته از مشمولان، عنوان کرد: اطلاعات مربوط به نخبگی و یا هیئت علمی این دسته از مشمولان پس از ارسال از سوی بنیاد ملی نخبگان و یا دانشگاه مورد پذیرش به ستاد کل نیروهای مسلح و تایید نهایی آن، در سامانه وظیفه عمومی ثبت و در نهایت کد مربوطه در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش درج می شود.

سرهنگ حمیدزاده با اشاره به اینکه عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده غیبت محسوب می شود، تصریح کرد: مشمولان باید برگ‌های مربوط به اعزام به خدمت از جمله برگ آماده به خدمت، برگ واکسیناسیون، برگ معرفی‌نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح و سایر مدارک مورد نیاز دیگر همچون شناسنامه، کارت ملی و … را در هنگام مراجعه و اعزام به خدمت به همراه داشته باشند.