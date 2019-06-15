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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۲۷

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

تخصیص ۲۴.۵ اعتبارات مصوب سال ۹۸ تملک دارایی سرمایه ای به استان

تخصیص ۲۴.۵ اعتبارات مصوب سال ۹۸ تملک دارایی سرمایه ای به استان

یاسوج- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد از تخصیص ۲۴.۵ اعتبارات مصوب سال ۹۸ تملک دارایی سرمایه ای به استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: ۱۵۰ میلیارد تومان از اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) سال ۹۸ به استان تخصیص یافت.

نوروزی با بیان اینکه مجموع اعتبارات مصوب تملک دارایی استان برای سال ۹۸، ۶۱۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است، اظهار کرد: این اولین ابلاغ سال جاری در حوزه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای برای استان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به نوع قالب تخصیص های انجام گرفته اشاره کرد و عنوان داشت: ۵۶ درصد این اعتبار در قالب اسناد خزانه با محوریت بند (ب) تبصره ۵، ۲۲ درصد به صورت نقدینگی و ۲۲ درصد اسناد خزانه بند (ه) است.

کد مطلب 4640993

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