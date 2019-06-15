بازسازی خوابگاه تیم ملی بسکتبال ۶ ماه طول کشید

به گزارش خبرنگار مهر، رامین طباطبایی در حاشیه تمرین امروز شنبه تیم ملی بسکتبال که در حضور وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک برگزار شد، ضمن خیر مقدم به وزیر ورزش و ربیس کمیته ملی المپیک از این دو نهاد به خاطر همراهی آنها تشکر کرد.

وی با اشاره به تغییر شیوه برگزاری مسابقات انتخابی جام جهانی خاطرنشان کرد: با درایت کادر فنی توانستیم به جام جهانی صعود کنیم. البته باید از بازیکنان هم تشکر کرد به خاطر حضور و همراهی که با تمام توان داشتند.

رئیس فدراسیون بسکتبال با تشکر از رسانه ها به خاطر حضور همیشگی در کنار تیم ملی بسکتبال به موضوع تغییرات اعمال شده در خوابگاه تیم ملی اشاره کرد و گفت: بازسازی خوابگاه ۶ ماه طول کشید و همچنان ادامه دارد. به نظرم با تغییرات اعمال شده این خوابگاه از هتل پنج ستاره کم ندارد.

به گفته طباطبایی در مورد امکانات بدنسازی تیم ملی که طی ۱۵ سال گذشته تغییر نکرده بود نیز تغییراتی اعمال شده و توسعه پیدا کرده است.

رئیس فدراسیون بسکتبال ابراز امیدواری کرد که تیم ملی در جام جهانی نتایج خوبی بگیرد.