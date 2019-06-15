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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۰۵

رئیس کل دادگستری هرمزگان:

رسیدگی ویژه به پرونده شهادت مأموران دریابانی میناب

رسیدگی ویژه به پرونده شهادت مأموران دریابانی میناب

بندرعباس - رئیس کل دادگستری هرمزگان با اعلام خبر دستگیری عوامل شهادت دو تن از مأموران دریابانی شهرستان میناب از رسیدگی ویژه به این پرونده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی ضمن تسلیت به خانواده و همکاران خدوم این دو مأمور وظیفه شناس که ۲۱ خردادماه، حین انجام وظیفه و عملیات برای مقابله با قاچاقچیان در نوار ساحلی شهرستان میناب به درجه رفیع شهادت نائل شدند، گفت: در پی این حادثه تأسف بار، با دستور مقام قضایی، رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میناب قرار گرفت.

وی اظهارداشت: استوار یکم سجاد افراسیابی و گروهبان یکم حسن کریمی دو مرزبانی بودند که در مقابله با قاچاقچیان، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: یک نفر دیگر از مرزبانان نیز در این درگیری زخمی شده است.

وی تصریح کرد: سه نفر از قاچاقچیان در این خصوص دستگیر و به منظور طی مراحل قانونی به زندان معرفی شده اند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اینکه این پرونده جهت انجام تحقیقات مقدماتی به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میناب ارجاع شده است اظهارداشت: به علت اهمیت موضوع تأکید شده است تا رسیدگی به صورت ویژه و در وقت فوق العاده انجام شود و مراحل دادرسی در سریعترین زمان ممکن صورت گیرد.

کد مطلب 4641005

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