رسیدگی ویژه به پرونده شهادت مأموران دریابانی میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی ضمن تسلیت به خانواده و همکاران خدوم این دو مأمور وظیفه شناس که ۲۱ خردادماه، حین انجام وظیفه و عملیات برای مقابله با قاچاقچیان در نوار ساحلی شهرستان میناب به درجه رفیع شهادت نائل شدند، گفت: در پی این حادثه تأسف بار، با دستور مقام قضایی، رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میناب قرار گرفت.

وی اظهارداشت: استوار یکم سجاد افراسیابی و گروهبان یکم حسن کریمی دو مرزبانی بودند که در مقابله با قاچاقچیان، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: یک نفر دیگر از مرزبانان نیز در این درگیری زخمی شده است.

وی تصریح کرد: سه نفر از قاچاقچیان در این خصوص دستگیر و به منظور طی مراحل قانونی به زندان معرفی شده اند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اینکه این پرونده جهت انجام تحقیقات مقدماتی به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میناب ارجاع شده است اظهارداشت: به علت اهمیت موضوع تأکید شده است تا رسیدگی به صورت ویژه و در وقت فوق العاده انجام شود و مراحل دادرسی در سریعترین زمان ممکن صورت گیرد.