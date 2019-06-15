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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۰۲

سرلشکر موسوی از دانشگاه افسری نیروی پدافندهوایی بازدید کرد

سرلشکر موسوی از دانشگاه افسری نیروی پدافندهوایی بازدید کرد

فرمانده کل ارتش با حضور در دانشگاه افسری نیروی پدافند هوایی، از بخش‌های مختلف این دانشگاه بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران وهیئت همراه ضمن بازدید از قسمت‌های مختلف دانشگاه نیروی پدافند هوایی، با فرماندهان و مسئولین این دانشگاه نیز دیدار کرد.

فرمانده کل ارتش در این دیدار، گفت: سال ۹۸ سال پربرکتی برای نیروی پدافند هوایی است که باید این فرصت را غنیمت شمرد.

وی با بیان این‌که دانشگاه افسری از دیدگاه مقام معظم رهبری مهمترین بخش برای ارتش محسوب می شود، اظهار داشت: تمام تلاش فرماندهان ومسئولین دانشگاه باید این باشد که افسران خوب تربیت کرده، تمام تجربیات خود را دراختیار دانشجویان قرار دهند و همچنین دانشجویان را پس از فارغ التحصیلی مورد ارزیابی قرار دهند.

کد مطلب 4641008

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