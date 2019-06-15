یارانه نقدی با رفع اشکالات تداوم یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته در بحبوحه ارائه لایحه بودجه ۹۸ از سوی دولت به مجلس، موضوع دستور مقام معظم رهبری به دولت برای اصلاح ساختاری بودجه رسانهای و اعلام شد که دولت چهار ماه فرصت دارد پیشنهاد خود در این زمینه را به مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه دهد.
در همین راستا، اخیراً سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی با عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» در چهار محور اصلی آماده کرده است که در بخشی از این گزارش درباره برنامه کوتاه مدت بندهای زیادی مورد توجه قرار گرفته است که یک بند مربوط به «تأمین حداقلهای معیشتی برای عموم مردم و اقشار آسیبپذیر و اصلاح یارانههای نقدی» می شود.
در این گزارش آمده است: جهت ممانعت از کاهش قدرت خرید روزانه مردم به ویژه قشر محروم و آسیبپذیر و دهکهای پایین درآمدی، لازم است یک برنامه حمایتی مؤثر در آیندهای نزدیک اجرا شود. با توجه به چشمانداز تحریمی پیشرو و ضرورت اجتناب از وقوع تورم فزاینده، سیاست حمایتی مذکور نباید منجر به کسری بودجه دولت و متعاقباً افزایش پایه پولی شود.
همچنین در حال حاضر، به دلیل نبود نظام مالیات بر درآمد خانوار، دولت اشراف اطلاعاتی بر سطح درآمد خانوارها ندارد و لذا بسیار محتمل است که یارانههای پرداختی به اقشار خاص، به افراد نیازمند اصابت نکند.
مطالعات موردی مبتنی بر پایگاههای اطلاعاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشان میدهند این پدیده بسیار شایع بوده است. لذا اصلاح نظام هدفمندی یارانهها با رویکرد حذف یارانه خانوارهای برخوردار ضروری است.
بر این اساس، لازم است تا مشابه بسیاری از کشورهایی که مسیر توسعه را به کمک اصلاحات ساختاری طی کردهاند، علاوه بر تغییر مسیر نظام مالیاتگیری به سمت مالیات بر درآمد خانوار، با کمک تجمیع پایگاههای اطلاعاتی مختلف موجود و نیز ایجاد پایگاههای اطلاعاتی جدید، پایگاه اطلاعاتی جامعی ذیل ساختار دولت الکترونیک تشکیل و بر اساس آن شاخصهایی از درآمد خانوار تهیه شده و از آنها برای حذف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه و نیز شناسایی خانوارهای کمدرآمد استفاده شود.
در این صورت کارایی نظام تخصیص یارانه ارتقاء یافته و به عبارت دیگر با صرف هزینه یکسان، میتوان خانوارهای مستحقتری را تحت پوشش قرار داد یا سبد حمایتی بزرگتری را به افراد تحت حمایت اعطا کرد.
مشکلات یارانه کالایی
از اصلیترین راهکارهای تغییر وضع موجود، پرداخت نقدی کافی (یا در قالب کارتهای اعتباری) به دهکهای پایین درآمدی ضمن اطمینان از عدم کسری بودجه دولت برای ارائه خدمات اساسی مانند آموزش و بهداشت است. علت تاکید بر نقدی بودن یارانه (یا اعتباری بودن آن) به اشکالات یارانه کالایی مربوط میشود.
مهمترین مشکلات و نارساییهای یارانه کالایی را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:
-عدم اصابت یارانه کالایی به صدکهای پایین درآمدی به دلیل عدم امکان خرید بخش عمده ای از کالاهای یارانهای مانند گوشت حتی با قیمت ترجیحی
-اصابت بالای یارانه کالایی به کسانی که مصرف بالاتری از این کالاها دارند، که عمدتاً از دهکهای بالای درآمدی هستند.
-لطمه به تولیدکنندگان داخلی کالاهای مشمول یارانه به دلیل وارد کردن محصولات رقبای خارجی آنها با ارز ترجیحی
-خطای شمول و عدم شمول بالا به دلیل ناکارآمدیها و فسادهای ناگزیر در اجرا (اعطای قدرت تخصیص به برخی عرضه کنندگان و …)
-مشخصنبودن معیارهای روشن و شفاف برای تعیین کالاهایی که باید مشمول یارانه قرار گیرند و متعاقباً ایجاد حفرهای برای رانتخواری گروههای ذینفوذ
-عدم امکان ارائه معیارهای روشن و شفاف برای انتخاب عرضه کنندگان و واردکنندگان کالاهای مشمول یارانه که منجر به فساد و توزیع رانت خواهد شد.
دو مشکل اساسی وضعیت فعلی نظام پرداخت یارانه
از سوی دیگر نظام یارانه نقدی فعلی نیز خالی از ایراد نیست. مشکلات عمدهای که نظام فعلی یارانههای نقدی با آنها مواجه است، عبارتند از:
-ثابت بودن میزان یارانه پرداختی که با توجه به تورم بالا، قدرت خرید آن در طول زمان به شدت کاهش یافته است.
-فشار مضاعف بر طبقات ضعیف به دلیل تورم ناشی از کسری بودجه ایجاد شده حاصل از مبلغ پرداختی توسط دولت در ابتدای شروع طرح (سال ۱۳۸۹)
پرداخت نقدی یارانه با رفع اشکالات، ادامه یابد
بنابراین برنامهای ارائه خواهد شد که متضمن پرداخت نقدی به خانوارها از محل منابع پایدار و بدون نیاز به دستاندازی به منابع بانک مرکزی باشد و حداقلهای معیشتی برای عموم مردم و مخصوصاً طبقات محروم را تضمین کند.
در واقع تأمین درآمد پایه برای هر فرد ایرانی که مبتنی بر نظریات اقتصاد توسعه بوده و در برخی از کشورهای توسعهیافته دنیا نیز اجرا شدهاست؛ و از سوی دیگر با آموزههای دینی و عدالتمحور نیز سازگارتر است، از الزامات اصلی چنین برنامهای است.
در صورتی که بتوان با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موجود دهکهای پایین درآمدی را با دقت بالایی تشخیص داد تا منابع صرفاً به این اقشار تخصیص یابد، کارایی این سیاست بالاتر خواهد بود، اما حتی در صورتی که در ابتدا امکان چنین شناسایی وجود نداشته باشد، پرداخت نقدی (یا از طریق کارت اعتباری خانوار که توسط بانک مرکزی طراحی شده) به همه افراد جامعه نیز پیشنهاد میشود، چرا که:
-بهتر از نظام یارانه کالایی فعلی است که در برخی از موارد صرفاً به دهکهای بالایی درآمدی اصابت میکند.
-میتوان با استفاده از نظام مالیات بر مجموع درآمد خانوار، یارانه پرداختی به دهکهای بالای درآمدی را به خزانه دولت برگرداند.
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