خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: آمارها نشان می‌دهد در شرایط بحران اقتصادی و نوسان ناگهانی تجاری، شرکت‌ها و صنایعی که به شکل سنتی و شخص محور مدیریت می‌شوند، آسیب و ضرر بیشتری می‌بینند؛ به عبارت دیگر رونق تولید در واحدهای تولیدی و تجاری که حرفه‌ای و دانش محورانه اداره می‌شوند نمود بهتری دارد.

بدون شک مراکز مهارت افزایی و توسعه حرفه‌ای مشاغل از جمله مراکزی هستند که می‌توانند به توسعه و رشد اقتصادی مبتنی بر دانش استان قم کمک کنند؛ البته اگر این مراکز بتوانند به راهبردهای فناورانه و تداوم و توسعه ایده‌های علمی خود توجه کنند، می‌توانند در رشد اشتغال مولد و کارآفرینی مؤثر واقع شوند.

به همین منظور با برخی از متولیان دانش افزایی صنایع و کارآفرینی مبتنی بر دانش گفتگو کرده‌ایم تا راهکارهای ورود مراکز علمی به فرایند مهارتی و کارآفرینی بررسی شود.

معاون فناوری پارک علم و فناوری استان قم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برخی از دانشگاه‌های استان قم در خواب زمستانی هستند، گفت: متأسفانه با اینکه تنها بستر رشد و توسعه در سطح آموزش عالی توجه به حوزه کارآفرینی و مهارت افزایی و فناوری است اما برخی دانشگاه‌های قم در این زمینه بسیار عقب هستند.

حمیدرضا شوشتری با تأکید بر اینکه تنها راه حل معضل اشتغال در میان فارغ التحصیلان مهارت افزایی و کارآفرینی است، گفت: برخی از دانشگاه‌های قم هنوز در مرحله تئوری پردازی و تولید پژوهش‌های غیر کاربردی هستند.

وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری قم درصدد توسعه فناوری در سطح دانشگاه‌های استان است، گفت: سال گذشته توانستیم در راه‌اندازی مرکز رشد کشاورزی استان و تأسیس مرکز نوآوری در دانشگاه شهاب دانش همکاری کنیم.

ضرورت توسعه مهارت‌های دانش محور

شوشتری با اعلام این خبر که یک مرکز اصلی حمایت از مراکز نوآوری در سطح آموزش عالی استان قم راه‌اندازی خواهد شد، گفت: در سال جاری با همکاری فرمانداری قم، این مراکز در بخش‌های پنج گانه استان و برخی از دانشگاه‌هایی که توانایی لازم را دارند، راه‌اندازی خواهد شد.

برخی از دانشگاه‌های قم هنوز در مرحله تئوری پردازی و تولید پژوهش‌های غیر کاربردی هستند

وی با اشاره به وجود زمینه‌های همکاری مشترک میان پارک علم و فناوری و مراکز فنی و حرفه‌ای در قم، گفت: خوشبختانه با توجه به اینکه مراکز فنی و حرفه‌ای رویکرد توسعه کسب و کار و با محوریت مهارت افزایی دارند گزینه بسیار مناسبی برای همکاری با شرکت‌های فناور عضو پارک هستند.

معاون فناوری پارک علم و فناوری استان قم با استقبال از امضای تفاهم همکاری با دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای استان، گفت: بدون شک در میان دانشجویان فنی و حرفه‌ای افراد خوش فکر و صاحب ایده خوبی حضور دارند که باید طرح‌های آن‌ها هدایت و تکمیل شود.

شوشتری در این زمینه برگزاری رویدادهای شتاب برای جمع‌آوری و تدوین و تکمیل ایده‌های فناورانه را بسیار مفید و مناسب دانست و افزود: لازم است میان سطوح آموزش عالی استان مباحثی مانند کارآفرینی، نوآوری و فناوری شکل بگیرد تا منجر به اقتصاد دانش شود.

ضرورت توجه به دانشجویان فنی و حرفه‌ای

رئیس مرکز کارآفرینی فنی و حرفه‌ای پسران قم نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با معرفی دانشکده‌های این مرکز گفت: این دانشکده‌ها از سال ۹۰ به تابعیت وزارت علوم درآمده‌اند.

حسین حجازی از وجود بیش از ۲۷ رشته مهارتی در دانشکده‌های پسرانه و دخترانه اداره کل فنی و حرفه استان قم خبر داد و گفت: در دانشکده دختران ۱۰ رشته که ۷ رشته آن در مقطع کاردانی و در دانشکده پسران ۱۷ رشته که ۶ کد رشته کارشناسی است فعالیت دارد.

وی با ابراز خرسندی از فراهم آمدن همکاری مشترک میان مراکز فنی و حرفه‌ای با جامعه علم و فناوری استان، گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، سمینار و رویدادهای شتاب با موضوع محوری ارتباط میان مهارت افزایی و فناوری می‌تواند به توسعه اقتصادی استان کمک کند.

رئیس مرکز کارآفرینی فنی و حرفه‌ای پسران قم با بیان اینکه دانشجویان فارغ التحصیل مراکز فنی و حرفه‌ای در راه‌اندازی کسب و کار ضعف دارند، گفت: در این زمینه لازم است آموزش‌های توسعه کسب و کار و توانمندسازی کارآفرینی ایجاد شود.

تأکید بر حمایت از صاحبان ایده و نخبگان

یکی از دانشجویان دانشکده فنی و حرفه خواهران استان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با ابراز ناخرسندی از نبود حمایت‌های لازم از دانشجویان فنی و حرفه‌ای، گفت: متأسفانه در رشته‌های عملیاتی مانند تربیت بدنی کمترین امکانات ورزشی در دانشکده خواهران وجود ندارد.

زهره رضایی با اشاره به اینکه در میان دانشجویان فنی و حرفه‌ای قم استعدادهای بسیار خوبی وجود دارد، گفت: لازم است مراکزی مانند پارک علم و فناوری از صاحبان ایده و نخبگان حمایت لازم را داشته باشد.

سمیه حسینی نیز با بیان اینکه متأسفانه پذیرش دانشجو در مراکز فنی و حرفه‌ای مطابق با امکانات و زیرساخت‌های موجود نیست، گفت: قرار است که دانشگاه فنی و حرفه‌ای مرکز مهارتی باشد و مهارت آموزی هم وسایل تخصصی خود را می‌خواهد.