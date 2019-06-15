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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۵:۰۳

کاشت نهال صلح و دوستی در سازمان حفاظت محیط زیست

کاشت نهال صلح و دوستی در سازمان حفاظت محیط زیست

نهال صلح و دوستی صبح امروز شنبه ۲۵ خرداد ۹۸ با حضور عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درمحل سازمان حفاظت محیط زیست کاشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز شنبه ۲۵ خرداد ۹۸ نهال صلح و دوستی با حضور عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درمحل سازمان حفاظت محیط زیست کاشته شد.

این دو اصله نهال زیتون به عنوان نماد صلح و دوستی، توسط عیسی کلانتری غرس شد و کرامت عزیز زاده و عبدالله مصباح دو دوچرخه سوار با پیام صلح دوستی سفر خود را آغاز کردند.

این دو دوچرخه سوار با گذشتن از استان های البرز، قزوین، زنجان، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، وارد مرز بازرگان شده و در کشور های دیگر این پیام را به مردم دنیا ابلاغ می کنند.

عبدالله مصباح یکی از دوچرخه سوران گفت: سفر ما با هدف حفاظت از محیط زیست با شعار صلح و دوستی از امروز آغاز می شود.

وی در ادامه افزود: هدف ما از این اقدام و کاشت نهال، حفظ سنت درختکاری و دوستی و صلح در میان مردم دنیا است.

کد مطلب 4641026

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