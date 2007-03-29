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۹ فروردین ۱۳۸۶، ۹:۳۶

از روز گذشته آغاز شد؛

بررسی آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه 86 در هیات وزیران

بررسی آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه 86 در هیات وزیران

‬هیات وزیران از روز چهارشنبه به ریاست دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بررسی و تبادل نظر درخصوص آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه 86 کل کشور را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات وزیران در دو نشست صبح و عصر چهارشنبه هشتم فروردین برخی‌ بندهای آیین نامه‌های اجرایی قانون بودجه 86 کشور را تصویب ‌کرد.

در جلسه هیات وزیران همچنین برخی پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی مطرح و درخصوص آن‌ها تصمیم ‌گیری شد.

کد مطلب 464103

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