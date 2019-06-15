به گزارش خبرنگار مهر، یکصدمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی مربوط به خرداد ماه به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، یک شنبه ۲۶ خرداد ۹۸ ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می‌شود.

مبلغ یارانه نقدی در طول سال‌های گذشته تغییری نکرده و ماهانه به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال واریز می‌شود که در مجموع اکنون نزدیک به ۷۷ میلیون و ۳۸۷ هزار نفر در هر ماه یارانه دریافت می‌کنند.

همچنین طی حدود ۹ سال گذشته هر مشمولی که بدون تغییر در صف دریافت یارانه نقدی بوده است تاکنون رقمی بالغ بر ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان یارانه دریافت کرده است.