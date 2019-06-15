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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۱۶

یکصدمین مرحله

یارانه فردا واریز می‌شود/هر ایرانی در ۹سال اخیر چقدر یارانه گرفت؟

یارانه فردا واریز می‌شود/هر ایرانی در ۹سال اخیر چقدر یارانه گرفت؟

یکصدمین مرحله یارانه نقدی فرداشب به حساب سرپرستان خانوار پرداخت می شود و به این ترتیب واریزی هر فرد طی ۹ سال گذشته به ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکصدمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی مربوط به خرداد ماه به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، یک شنبه ۲۶ خرداد ۹۸ ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می‌شود.

مبلغ یارانه نقدی در طول سال‌های گذشته تغییری نکرده و ماهانه به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال واریز می‌شود که در مجموع اکنون نزدیک به ۷۷ میلیون و ۳۸۷ هزار نفر در هر ماه یارانه دریافت می‌کنند.

همچنین طی حدود ۹ سال گذشته هر مشمولی که بدون تغییر در صف دریافت یارانه نقدی بوده است تاکنون رقمی بالغ بر ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان یارانه دریافت کرده است.

کد مطلب 4641032
سمیه رسولی

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