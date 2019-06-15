به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر تهران، نمایش «زیرگنبد کبود» با محوریت زندگی معلولان ذهنی از تولیدات مدرسه تئاتر پردیس تئاتر تهران و با مشارکت آکادمی هنر ارمغان از ۲۶ تا ۳۱ خرداد در تماشاخانه استادمحمد پردیس تئاتر تهران روی صحنه می رود.

در خلاصه داستان «زیرگنبد کبود» نمایش آمده است: در این نمایش معلولان ذهنی حرکتی اراده خود را با حرکت و القای مفهوم «ما می توانیم» به رخ مخاطبان می کشند. نمایس «زیرگنبد کبود» تماماً سفید است، دنیای آنها سفید است و حرفشان هم مفید است.

در این نمایش ریحانه سلطان، وصال بابایی، حسین جوزانی، مصطفی قشقایی، میلاد قشقایی، عرفان خزاعی، محمدرضا فرخی، علی حسینی، زهرا میانجی، زینب آقامیری، فرزاد مظلومی، علی اسلام دوست، محمد شجاعی، سوگند شجاعی، طه میرزاخانی، محمدنبی رضازاده، علی یعقوبی، احسان حیدری، حمزه یعقوبی، مریم باقری، محمدحسن رجبی و محسن خواجه مهریزی ایفای نقش می کنند.

از دیگر عوامل این نمایش می توان به مدیر گروه نمایش مینا خان محمدی، مدیر صحنه مینا خان محمدی و محمدرضا مظلومی، آهنگساز رامی نظری، عکاس حامد اسدی اشاره کرد.

فروش بلیت این نمایش به صورت همت عالی است که عوایدی آن صرف درمان و نگهداری توان یابان ذهنی و حرکتی می شود.

نمایش «زیر گنبد کبود» با محوریت زندگی توان یابان ذهنی و حرکتی به کارگردانی بابک تن از ۲۶ تا ۳۱ خرداد در تماشاخانه استادمحمد پردیس تئاتر تهران، ساعت ۱۹ روی صحنه می رود.