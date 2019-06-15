نگرانی برای پساب انتقال آب دریای خزر به سمنان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان صبح شنبه در همایش ضرورت انتقال آب دریای خزر به استان سمنان به میزبانی دانشگاه سمنان بابیان اینکه در حوزه مبدأ انجام مطالعات طرح ارزیابی زیستمحیطی، روش تصفیه آب و مخازن ساحلی و شیرین سازی آب دریا صورت گرفته است، ابراز داشت: در بازدید از طرحهای شیرین سازی آب دریا نقاط قوت احصا و این تجارب در انتقال آب دریای خزر به سمنان به کار گرفته میشود.
وی بابیان اینکه به لحاظ زیستمحیطی مطالعات کاملی در طرح انتقال دریای خزر به سمنان صورت گرفته است و نگرانی از پساب حاصله وجود ندارد، افزود: صنعت متقاضی کیک خشک تولیدی است و در بحث زیستمحیطی همه این موارد لحاظ و سناریوهای مختلف دیدهشده است و این نگرانیها را برطرف میکند.
تبیین سند توسعه آب استان سمنان
مدیرعامل امور آب استان سمنان بابیان اینکه انتقال آب بینحوزهای در شورای آب برنامهریزی و از دستگاههای اجرایی توانستیم به جمعبندی موردنظر دست پیدا کنیم، ابراز داشت: برای ارائه مطالب علمی و فنی تا مجوز انتقال آب بینحوزهای ابتدا میبایست دیتاها جمعبندی و اقدامات و راهکارهایی مدریت مصرف تهیه میشد.
حیدریان در ادامه تصریح کرد: آنچه در اسناد بالادستی و سیاست کلی مصرف آب برای راهبردهای بلندمدت توسعه منبع آب کشور و سیاست کلی در برنامه ششم استان در گزارشها ارائه شد این است که پتانسیل محدودی در آب سطحی دارد و در آب زیرزمینی نیز کسری جدی وجود دارد که برای تغذیه آب خوانها باید منبع آبی مشخص وجود داشته باشد که با متوسط بارندگی ۱۲۰ میلیمتر مکعب نسبت معکوس وجود دارد.
وی با ابراز اینکه سند توسعه آب استان سمنان در درازمدت، میانمدت و کوتاهمدت تبیین شده است، افزود: برای کوتاهمدت طرحهای آبرسانی و سدها انجام و در میانمدت سد فینسک و روزیه در دست اقدام است و درازمدت انتقال آب بینحوزهای نیاز موجود است.
مصرف ۸۸ درصدی آب در بخش کشاورزی
مدیرعامل امور آب استان سمنان بابیان اینکه ۸۸ درصد در بخش کشاورزی مصرف میشود، ابراز داشت: سمنان جز اولین استانهایی است که سند بهرهوری آب را دارد و جهاد کشاورزی در طول ۱۰ سال باید به ۳۳ درصد کاهش مصرف برسد و این صرف سند نیست و پشتوانه آن عملیات اجرایی است.
حیدریان در ادامه تصریح کرد: جهاد کشاورزی در نصب کنتورهای هوشمند وارد شده و در استان سمنان ۸۰ درصد چاهها این کار صورت گرفته است و این مهم یعنی انضباط در مصرف که جای تقدیر از کشاورزان دارد.
وی افزود: طبق شورای برنامهریزی استان سمنان برنامههای حوزه مدیریت آب نیز ارائه میشود که بر همین اساس از پساب موجود در مهدیشهر آب موردنیاز صنعت تأمین میشود لذا میبایست با ماحصل ملاک رسیدن به ۲۲۰ میلیون مترمکعب آب تأمین این ماده حیاتی در صنعتی و کشاورزی لحاظ شود.
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