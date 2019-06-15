۲۰۰۰ فقره پرونده تخلف کالا و خدمات در آذربایجان غربی رسیدگی شد

محمد اقوامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وصول دو هزار و ۲۰۵ فقره پرونده تخلف در بخش کالا و خدمات خبر داد و اظهارداشت: از این تعداد دو هزار و شش فقره پرونده مورد رسیدگی قرار رفته صاحبان این پرونده ها به ۴۹ میلیارد ریال به جزای نقدی محکوم شدند.

وی از تشکیل ۱۳ فقره پرونده قاچاق احشام در سالجاری خبر داد و گفت: این پرونده ها ۱۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از جلوگیری قاچاق یک هزار و ۱۰۰ راس گوسفند خبر داد و اضافه کرد: متهمین این پرونده پس از طی مراحل قانونی به مراجع قانونی تحویل داده شدند.

اقوامی با اشاره به رسیدگی پرونده قاچاق ۱۱۰۰ ثوب انواع روسری خارجی خبر داد و اظهارداشت: بر اساس اطلاعاتی مبنی بر ورود کالاهای فاقد مجوز ورود از طریق بیراهه به شهرهای عمقی کشور در ایست و بازرسی شهرستان خوی از یک دستگاه خودرو تعداد ۱۱۰۰ ثوب روسری خارجی کشف شد.

وی خاطر نشان کرد: متهمین این پرونده پس از سیر مراحل قانونی با شکایت و اعلام جرم گمرک به تعزیرات حکومتی خوی ارجاع شد و متهمین به پرداخت ۳۷۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیزات حکومتی آذربایجان غربی افزود: در بازرسی از یک دستگاه خودور در خوی ۳۲۰ بسته انواع شکلات خارجی کشف شد که متهم این پرونده نیز به پرداخت ۴۱۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.