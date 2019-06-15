ثبت نام آزمون استخدامی آتش نشانی های گلستان هفته جاری آغاز می شود

طیبه خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجوز استخدامی آتش نشانی ها را سازمان شهرداری ها و دهیاری ها از سازمان امور اداری استخدامی کشور اخذ کرده و به گلستان هم ۶۰ سهمیه اختصاص یافت.

وی افزود: حسب تصمیم کمیته آزمون، مجری برگزاری آزمون جهاد دانشگاهی است و جزئیات و شرایط بزودی در سایت این نهاد اعلام می شود.

خلیلی با بیان اینکه این کار مراحل آخر خود را طی می کند و ظرف چند روز آینده جزئیات ثبت نام بیان می شود، گفت: سایت آماده شده و لازم است که بررسی های نهایی روی آن صورت بگیرد.

وی ادامه داد: ثبت نام آزمون استخدامی آتش نشانی شهرداری‌های گلستان دوشنبه هفته جاری آغاز می شود.

مدیرکل شهری و شوراهای استانداری گلستان تصریح کرد: ۲۱ شهرداری در استان اعلام نیاز کرده که از تعداد یک تا ۲۳ نیرو متغیر است.

خلیلی با اشاره به اینکه آتش نشان، کارشناس آتش نشان و راننده آتش نشان در این استخدامی جذب می شود، افزود: از دیپلم تا مقطع دکتری در تمام گرایش های رشته های تحصیلی (ایمنی و آتش نشانی شهری، آتش نشانی، آتش نشانی محیط زیست، حفاظت و بهداشت کار، مدیریت عملیات امداد و نجات، مدیریت امداد و سوانح، بهداشت حرفه ای، تربیت بدنی، برق، مکانیک، تأسیسات، مخابرات و کامپیوتر) می توانند در این آزمون شرکت کنند.

وی تصریح کرد: چهار برابر ظرفیت برای مصاحبه عملی دعوت شده که بعد از گذراندن این آزمون ۶۰ نفر جذب آتش نشانی های استان خواهند شد.

شهر تعداد نیرو گرگان ۲۵ علی آبادکتول ۳ کلاله ۲ بندرگز ۲ بندرترکمن ۱ مراوه تپه ۱ آق قلا ۲ اینچه برون ۱ نوکنده ۱ سرخنکلاته ۱ گنبدکاووس ۵ گمیش تپه ۲ آزادشهر (نگین شهر) ۱ نوده خاندوز ۱ آزادشهر ۲ فراغی ۱ قرق ۲ گالیکش (صادق آباد) ۲ گلیداغ ۲ دوزین ۲ کردکوی ۱

وی گفت: شهرداری گرگان ۲۵ نیرو، علی آبادکتول دو نیرو، کلاله دو نیرو، بندرگز دو نیرو، بندرترکمن یک، مراوه تپه یک، آق قلا دو، اینچه برون یک، نوکنده یک، سرخنکلاته یک، گنبدکاووس پنج، گمیش تپه دو، آزادشهر دو، آزادشهر (نگین شهر) یک، نوده خاندوز یک، فراغی یک، قرق یک، صادق آباد (گالیکش) دو، گلیداغ دو، دوزین دو و کردکوی یک نیرو در این آزمون جذب خواهند کرد.

خلیلی گفت: ضمناً سهمیه ایثارگران از کل سهمیه استان کسر می شود.