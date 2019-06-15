مدیریت شهری قزوین درحوزه زیست محیطی بامشارکت شهروندان نتیجه دارد

به گزارش خبرنگار مهرِ، حکمت الله داودی پیش از ظهر شنبه در نخستین همایش ملی محیط زیست؛ مشارکت اجتماعی و مدیریت شهری که در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: قزوین شهری با پیشینه بسیار کهن زیست محیطی، تاریخی و اقتصادی است و از نظر ساختار شهری دارای اولین ساختارهای زندگی شهرنشینی است.

داودی تصریح کرد: همچنین شهر قزوین با داشتن اولین خیابان ایران از نظر موقعیت جغرافیایی و حضور در کریدور شمال و جنوب و شرق و غرب کشور و دسترسی به پایتخت از موقعیت ویژه ای برخوردار است.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با بیان اینکه با مشارکت و همراهی شهروندان می‌توان در راستای ساماندهی مسائل زیست محیطی و ایجاد شهری شهروند محور گام برداشت، عنوان کرد: شورا و شهرداری به عنوان دستگاه مردم نهاد غیردولتی در نظر دارد تا از مشارکت شهروندان در بعد فرهنگی، اقتصادی و حقوقی در حوزه زیست محیطی و حقوق شهروندی استفاده کند.

داودی اظهار کرد: شورا و شهرداری از نظرات، انتقادات و پیشنهادات مطلوب و قابل اجرای شهروندان در تدوین برنامه‌ها و اجرای پروژه‌ها بهره مند خواهد شد.

وی با اشاره به بهره گیری از نظر کارشناسان و صاحب نظران بومی در قالب شورای مشورتی سیاست‌گذاری قزوین ۱۴۰۴ (شمس) در مدیریت شهری گفت: استفاده از تجربیات تمامی شهروندان نیز در این مسیر به خصوص در حوزه محیط زیست می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد.

داودی با اشاره به اقدامات مهم زیست محیطی مدیریت شهری قزوین عنوان کرد: جلوگیری از توسعه شهر در باغات سنتی، ساماندهی رودخانه‌ها و باغات، اقدامات مؤثر در حوزه پسماند و سایت محمد آباد، کنترل و ساماندهی سگ‌های بلا صاحب و اجرای برنامه‌های تفکیک زباله از مبدأ از جمله این اقدامات است.

وی افزود: آموزش شهروندان، توسعه حمل و نقل عمومی، توجه به حمل و نقل سبز، ترغیب شهروندان به استفاده از حمل و نقل پاک، بازسازی بافت‌های فرسوده، توسعه بوستان ملی باراجین و احداث دهکده طبیعت از دیگر اقدامات مدیریت شهری قزوین در حوزه زیست محیطی است.