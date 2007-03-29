انگلیس خواستار پاسخ روشن ایران برای دیدار با ملوان های خود شد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی ورارت خارجه انگلیس امروزبا اشاره به این نکته که هنوز پاسخ روشنی از سوی ایران مبنی بر صدور مجوز برای دیدار با ملوانان بازداشت شده دریافت نکرده اعلام داشت : ما منتظر دریافت توضیحات بیشتری از سوی ایران در رابطه با درخواست خود هستیم ؛ ما تمام تلاش خود را به کار گرفته و در حال وارد کرد فشار بر تهران هستیم تا هر چه زودتر ملوانان بازداشت شده را آزاد کنند.

در همین رابطه روز گذشته "مارگارت بکت" وزیر خارجه انگلیس در مجلس عوام این کشور اعلام کرده بود که : مقامات ایرانی به ما تاکید کرده اند که هیچ رابطه ای بین این مسئله و مسائل دیگری در سطح دوجانبه یا منطقه ای یا بین المللی وجود ندارد.

برپایه این گزارش، "تونی بلر" نخست وزیر انگلیس نیز روز سه شنبه ابراز امیدواری کرده بود که بازداشت 15 ملوان انگلیسی ارتباطی با ربوده شدن پنچ دیپلمات ایرانی در ماه ژانویه گذشته توسط نظامیان آمریکایی در شهر اربیل در شمال عراق نداشته باشد.

در حالی که انگلیس بر این نکته تاکید دارد که ملوانان این کشور در آبهای عراق توسط نیروهای ایرانی بازداشت شده اند اما روز گذشته یکی از همین ملوانان بازداشت شده در مصاحبه ای تلویزیونی اعلام کرده بود که : ما به دلیل ورود غیر قانونی به آبهای ایران بازداشت شدیم ؛ انتشار این مصاحبه موجب خشم مقامات لندن شده است.



بر همین اساس روز گذشته سفارت ایران در انگلیس با صدور بیانیه ای اعلام کرد : ملوانان انگلیسی به دلیل ورود غیر مجاز به آبهای ایران در تاریخ سوم فروردین توسط نیروهای ایرانی بازداشت شده اند.

در بیانیه سفارت ایران آمده است : این یک تهاجم به مرزهای بین المللی است اما ما امیدواریم که تهران و لندن این موضوع را از طریق دیپلماتیک حل و فصل کنند.