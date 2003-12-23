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۲ دی ۱۳۸۲، ۱۶:۳۹

عضو حقوقدان شوراي نگهبان :

كساني كه مشكل قانو ني دارند نگران ردصلاحيت هستند

كساني كه مشكل قانو ني دارند نگران ردصلاحيت هستند

محسن اسماعيلي عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به اينكه بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس هفتم طبق قانون صورت مي گيرد ، تاكيد كرد : كساني كه مشكل قانو ني دارند بايد نگران ردصلاحيت خود باشند .

به گزارش خبرنگارپارلماني مهر ، دكتر محسن اسماعيلي در جمع خبرنگاران پارلماني با تاكيد بر اينكه شوراي نگهبان و هياتهاي نظارت تنها به اجراي قانون مي انديشند گفت : جاي هيچگونه نگراني نيست و بسياري از نگراني ها و سخناني كه عليه شوراي نگهبان مطرح  مي شود بي دليل است زيرا ما به دنبال اجراي قانون هستيم .
اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان تصريح كرد : شورا و هياتهاي نظارت هيچگاه بي دليل كسي را رد صلاحيت نمي كنند و كساني بايد نگران باشند كه مشكل قانوني دارند .

کد مطلب 46411

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