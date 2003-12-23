كساني كه مشكل قانو ني دارند نگران ردصلاحيت هستند

به گزارش خبرنگارپارلماني مهر ، دكتر محسن اسماعيلي در جمع خبرنگاران پارلماني با تاكيد بر اينكه شوراي نگهبان و هياتهاي نظارت تنها به اجراي قانون مي انديشند گفت : جاي هيچگونه نگراني نيست و بسياري از نگراني ها و سخناني كه عليه شوراي نگهبان مطرح مي شود بي دليل است زيرا ما به دنبال اجراي قانون هستيم .

اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان تصريح كرد : شورا و هياتهاي نظارت هيچگاه بي دليل كسي را رد صلاحيت نمي كنند و كساني بايد نگران باشند كه مشكل قانوني دارند .