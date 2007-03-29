به گزارش خبرگزاری مهر، لیدینگ سیمن فی ترنی در خصوص ورود غیرقانونی نظامیان انگلیسی به آبهای کشورمان به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت: به صراحت اعلام میکنم که 23 مارس (3 فرورودین) به صورت غیر قانونی وارد آبهای ایران و در نتیجه دستگیر شدیم.
وی ادامه داد: در طول مدت بازداشت برخورد خشنی با ما نداشتند و به صورت دوستانه و صمیمی رفتار کردهاند که نشانه روحیه میهمان دوستی ایرانیان است.
فی ترنی خود را از پرسنل ناوگان F99 انگلیس معرفی کرد که مدت 9 سال است در نیروی دریایی انگلیس خدمت میکند.
به گفته این ملوان زن انگلیسی، در جریان بازداشت علت این امر به نظامیان انگلیسی توضیح داده شده و هیچ گونه برخورد تند، خشن و اهانت آمیزی با آنها نشده است.
سیمن فی ترنی اضافه کرد: نامهای به خانواده ام نوشته ام که عصر روز چهارشنبه به سفیر بریتانیا در تهران تحویل و در آن از سلامت خود و سایر نظامیان خبر داده ام.
فیترنی در این نامه از ورود غیر قانونی نظامیان انگلیسی به آبهای ایران ابراز تاسف و از برخورد خوب ایرانیان تشکر کرده است.
وی همچنین نامههایی خطاب به مردم انگلیس و ایران و مجلس عوام کشورش نوشته است.
15 تن از ملوانان نیروی دریایی انگلیس به دلیل تجاوز و ورود غیرقانونی به آبهای کشورمان چند روز پیش دستگیر شدهاند. پیش از این وزیر امور خارجه کشورمان از آزادی ملوان زن انگلیسی دستگیر شده ظرف یکی دو روز آینده خبر داده بود.
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