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۹ فروردین ۱۳۸۶، ۱۰:۱۷

در یک گفتگوی تلویزیونی عنوان شد؛

اعتراف ملوان زن انگلیسی دستگیر شده به ورود غیر قانونی به حریم آب‌های ایران

اعتراف ملوان زن انگلیسی دستگیر شده به ورود غیر قانونی به حریم آب‌های ایران

ملوان زن انگلیسی دستگیر شده در آب‌های کشورمان ضمن اعتراف به تجاوز و ورود غیرقانونی به آب‌های جمهوری اسلامی ایران، از این اقدام نظامیان انگلیسی ابراز تاسف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیدینگ سیمن فی ‌‏ترنی در خصوص ورود غیرقانونی نظامیان انگلیسی به آبهای کشورمان به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت: به صراحت اعلام می‏کنم که 23 مارس (3 فرورودین) به صورت غیر قانونی وارد آبهای ایران و در نتیجه دستگیر شدیم.

وی ادامه داد: در طول مدت بازداشت برخورد خشنی با ما نداشتند و به صورت دوستانه و صمیمی رفتار کرده‌اند که نشانه‏ روحیه میهمان دوستی ایرانیان است.

فی ‏ترنی خود را از پرسنل ناوگان F99 انگلیس معرفی کرد که مدت 9 سال است در نیروی دریایی انگلیس خدمت می‏کند.

به گفته‏ این ملوان زن انگلیسی، در جریان بازداشت علت این امر به نظامیان انگلیسی توضیح داده شده و هیچ گونه برخورد تند، خشن و اهانت آمیزی با آنها نشده است.

سیمن فی‏ ترنی اضافه کرد: نامه‏ای به خانواده ‏ام نوشته ‏ام که عصر روز چهارشنبه به سفیر بریتانیا در تهران تحویل و در آن از سلامت خود و سایر نظامیان خبر داده‏ ام.

فی‏ترنی در این نامه از ورود غیر قانونی نظامیان انگلیسی به آبهای ایران ابراز تاسف و از برخورد خوب ایرانیان تشکر کرده است.

وی همچنین نامه‌هایی خطاب به مردم انگلیس و ایران و مجلس عوام کشورش نوشته است.

15 تن از ملوانان نیروی دریایی انگلیس به دلیل تجاوز و ورود غیرقانونی به آبهای کشورمان چند روز پیش دستگیر شده‏اند. پیش از این وزیر امور خارجه‏ کشورمان از آزادی ملوان زن انگلیسی دستگیر شده ظرف یکی دو روز آینده خبر داده بود.

کد مطلب 464110

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