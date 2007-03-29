به گزارش خبرگزاری مهر، لیدینگ سیمن فی ‌‏ترنی در خصوص ورود غیرقانونی نظامیان انگلیسی به آبهای کشورمان به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت: به صراحت اعلام می‏کنم که 23 مارس (3 فرورودین) به صورت غیر قانونی وارد آبهای ایران و در نتیجه دستگیر شدیم.

وی ادامه داد: در طول مدت بازداشت برخورد خشنی با ما نداشتند و به صورت دوستانه و صمیمی رفتار کرده‌اند که نشانه‏ روحیه میهمان دوستی ایرانیان است.

فی ‏ترنی خود را از پرسنل ناوگان F99 انگلیس معرفی کرد که مدت 9 سال است در نیروی دریایی انگلیس خدمت می‏کند.

به گفته‏ این ملوان زن انگلیسی، در جریان بازداشت علت این امر به نظامیان انگلیسی توضیح داده شده و هیچ گونه برخورد تند، خشن و اهانت آمیزی با آنها نشده است.

سیمن فی‏ ترنی اضافه کرد: نامه‏ای به خانواده ‏ام نوشته ‏ام که عصر روز چهارشنبه به سفیر بریتانیا در تهران تحویل و در آن از سلامت خود و سایر نظامیان خبر داده‏ ام.

فی‏ترنی در این نامه از ورود غیر قانونی نظامیان انگلیسی به آبهای ایران ابراز تاسف و از برخورد خوب ایرانیان تشکر کرده است.

وی همچنین نامه‌هایی خطاب به مردم انگلیس و ایران و مجلس عوام کشورش نوشته است.

15 تن از ملوانان نیروی دریایی انگلیس به دلیل تجاوز و ورود غیرقانونی به آبهای کشورمان چند روز پیش دستگیر شده‏اند. پیش از این وزیر امور خارجه‏ کشورمان از آزادی ملوان زن انگلیسی دستگیر شده ظرف یکی دو روز آینده خبر داده بود.