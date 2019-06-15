تیم والیبال جوانان ایران به مصاف بحرین می رود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، جوانان ایران که بامداد پنجشنبه تهران را برای برپایی اردوی تدارکاتی ترک کرده بودند، در اولین گام به مصاف تیم دوم بلغارستان رفتند و با نتیجه ۳ بر یک شکست خوردند. در این تیم بازیکنان نامداری مانند سالپاروف، نیکولوف، یوسیف اوف، مادانکف، پنچوف و پتروف حضور داشتند و لازم به ذکر است تیم اول بلغارستان در مسابقات لیگ ملت‌های والیبال حضور دارد.

با تصمیم عطایی ایران در این دیدار از ترکیب اسفندیار، توخته، فیض امام دوست، فلاحت خواه، سعادت، دانش دوست و سلیمان اهری استفاده کرد و در طول مسابقه سایر بازیکنان به ترکیب اضافه شدند.

بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته ایران در دومین دیدار خود از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران به مصاف تیم جوانان بحرین می‌رود.