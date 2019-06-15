به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید احمدی طباطبایی صبح شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات با اشاره به استقبال مردم از طرح کنترل فشار خون بالا بیان داشت: بر طبق پیش‌بینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۰۰ هزار نفر قرار بود در این طرح مشارکت داشته باشند در حالی که تنها در هفته‌ای که سپری شد تعداد افراد مراجعه کننده از مرز ۱۷۶ هزار نفر گذشت.

وی با بیان این مطلب که دخانیات قاتل انسان‌ها است، افزود: در دنیا چهار عامل مرگ و میر در اثر بیماری‌های غیر واگیر وجود دارد که از آن جمله تغذیه ناسالم، بی‌تحرکی، دخانیات و مصرف مشروبات الکلی هستند لذا دخانیات مهمترین عامل در بین عوامل ذکر شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در دنیا حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر مصرف کننده دخانیات وجود دارد که در هر سال هشت میلیون نفر در اثر استعمال دخانیات جان خود را از دست می‌دهند.

وی افزود: ۵۵ میلیون نفر در هر سال به دلیل مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند همچنین در هر سال ۳۰ هزار میلیارد تومان صرف درمان بیماری‌های ناشی از دخانیات می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار داشت: در صورت عدم برنامه‌ریزی و پیشگیری لازم در مهار اپیدمی دخانیات کشورهای ایران، مصر و پاکستان تا ۴۰ سال آینده بیشترین مصرف دخانیات در دنیا را خواهند داشت.

وی تصریح کرد: بیش از هفت هزار ماده و ترکیب در سیگار وجود دارد که بسیاری از آن‌ها سمی هستند و ۹۰ درصد افرادی که به استعمال دخانیات روی می‌آوردند بین سنین ۱۰ تا ۱۹ سال هستند همچنین ۴۶ درصد از دانش‌آموزان در خانه و ۵۶ درصد در اماکن عمومی در معرض دود سیگار قرار می‌گیرند.

ایرانی ها سالیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان سیگار را دود می‌کنند

احمدی طباطبایی گفت: هموطنان ما سالیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان سیگار را دود می‌کنند همچنین ۳۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های درمانی ناشی از بیماری‌های مربوط به استعمال سیگار می‌شود به عبارت دیگر در هر سال حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان خسارت به کشور در اثر مصرف سیگار وارد می‌شود.

وی به هفت باور غلط درباره سیگار اشاره کرد و ابراز داشت: برخی از افراد فکر می‌کنند چون من سالم زندگی می‌کنم سیگار کشیدن برای من ضرر ندارد، ازسیگارهای لایت استفاده می‌کنم و خطری ندارند، اگر سیگار را ترک کنم دچار استرس می‌شوم، با ترک سیگار اضافه وزن پیدا می‌کنم، اگر قرار بود بلایی سرم بیاید تا به حال آمده بود و دود سیگار فقط دامان خودم را می‌گیرد و به کسی ضرر نمی‌زنم از جمله این باورهای غلط هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به عوامل روی آوردن مردم به قلیان اشاره کرد و یادآور شد: افزودن اسانس‌های معطر برای کم کردن سختی و تندی دود توتون و ایجاد جذابیت برای مصرف کنندگان، استفاده گروهی و خانوادگی از قلیان به عنوان یک وسیله گذران اوقات فراغت چند عاملی است کهباعث افزایش مصرف قلیان شده است.

وی با اشاره به اینکه کم ضرر یا بی ضرر بودن قلیان به دلیل گذشتن مسیر دود از آب باوری اشتباه است، افزود: در توتون ۷۰۰ ماده خطرناک وجود دارد.

احمدی طباطبایی با بیان مضرات مصرف قلیان گفت: برخی از افراد سودجو مواد روانگردان یا شیشه را به مواد قلیان اضافه می‌کنند که فرد به آن وابسته شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان‌ گفت: در جهت کاهش مصرف دخانیات راهکارهایی توسط دانشگاه علوم پزشکی ارائه شده از جمله افزایش مالیات بر دخانیات، کمک به ترک استعمال دخانیات، اجرای ممنوعیت کامل تبلیغات، محافظت از مردم در برابر دود دخانیات، پایش مصرف دخانیات و سیاست‌های پیشگیرانه است.

وی به راهکارهای کاهش تولید دخانیات نیز اشاره کرد و افزود: ثبت مجوز عامل عرضه دخانیات، راه‌اندازی کد رهگیری و ردیابی، جرم انگاری و قاچاق، جایگزینی کشت توتون با سایر محصولات کشاورزی، ممنوعیت قاچاق و وضع مقررات برای مواد متشکله و دخانیات از جمله راهکارهای پیشنهادی است.