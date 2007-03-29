انگلیس به دنبال صدور قطعنامه ای در شورای امنیت در مورد ملوانان بازداشت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین چاپ انگلیس در شماره امروز خود خبری را به عنوان خبر اول روزنامه منتشر کرده که بر اساس این خبر انگلیس قصد دارد با ارائه درخواستی به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد بازداشت ملوانان این کشور توسط نیروهای ایرانی، تهران را در این زمینه محکوم کند.

درهمین رابطه "دس بران" وزیر دفاع انگلیس اعلام کرد : مخالفت ایران با آزادی ملوانان غیرقابل قبول است.

بر اساس گفته های مقامات انگلیسی درخواست لندن از شورای امنیت برای محکومیت ایران هفته آینده به این شورا ارائه می شود.

این درحالی است که شب گذشته " دومیسانی کومالو" نماینده آفریقای جنوبی در شورای امنیت که به تازگی به عنوان رئیس دوره ای این شورا انتخاب شده اعلام کرد: لندن در رابطه با محکوم کردن تهران به دلیل بازداشت ملوانان انگلیسی درخواستی را به 14 عضو دیگر شورای امنیت ارائه کرده است.

یادآورمی شود بامداد روز جمعه سوم فروردین ماه ، ‪۱۵‬ملوان انگلیسی توسط نیروهای ایران در آبهای ایران دستگیر شدند.

ایران تاکید دارد که این افراد به طورغیر قانونی وارد آب های ایران شده بودند اما انگلیس می گوید که نیروهای ایران این ملوانان را در آبهای عراق دستگیر کرده اند.