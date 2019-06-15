وزیر ورزش و جوانان به ارومیه سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر برای کلنگ زنی سه طرح ورزشی و تماشای دیدار ایران و لهستان از هفته سوم لیگ ملت های والیبال عصر امروز شنبه ۲۵ خرداد به ارومیه سفر می کند.

کلنگ زنی سالن ورزشی ۱۵ هزار نفری والیبال، خانه جودو و زورخانه ارومیه از برنامه‌های سفر وزیر ورزش و جوانان به این استان است.

همچنین عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان نیز به منظور تماشای دیدار ایران و کانادا روز گذشته به ارومیه سفر کرده است.

دیدارهای هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال از ۲۴ تا ۲۶ خردادماه جاری در شهر ارومیه برگزار می‌شود و در این هفته تیم‌های ملی والیبال ایران، روسیه، لهستان و کانادا با هم به رقابت می‌پردازند.