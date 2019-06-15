به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین کارگاه آموزشی تبیین مبانی دیپلماسی حقوقی _ بین المللی فلسطین، با هدف تأمین خلاء ابزارهای حقوقی و به کارگیری طرق کارآمد دیپلماسی جهت تسریع روند احقاق حقوق حقه ملت فلسطین، با ارائه اساتید برجسته دانشگاه مسعود اخوان فرد و احمد مؤمنی راد در حضور جمعی از اساتید دانشگاهی و فعالان عرصه فرهنگی، سیاسی، حقوقی ایرانی و نمایندگان فلسطین در سالن اجتماعات دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه ملت فلسطین واقع در خیابان ورشو برگزار گردید.

این نشست نخبگانی پس از استقرار مدعوین حاضر از جمله صلاح الدین زواوی سفیر فلسطین در ایران، خالد قدومی نماینده جنبش حماس، ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی و صاحبنظران حوزه فلسطین، نمایندگانی از سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، کارشناسان وزارت خانه‌های مرتبط و هم چنین دانشگاهیان رأس ساعت ۹:۳۰ با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم آغاز شد.

اخوان فرد ارائه دهنده‌ی بخش اول کارگاه، اساس سیاست خارجی مردم فلسطین را بر مبنای دفاع از حقوق آنان و همچنین حمایت از منابع ارضی و سیاسی این کشور دانست و گفت: فلسطینیان می‌توانند با هرکشور دوست و غیر محارب گفتگو و تعامل داشته باشند و هیچ کشور استعمارجویی نمی‌تواند برای آنان تعیین تکلیف کند و بگوید چه باید بکنند و چه نباید بکنند. این مردم فلسطین هستند که برای حقوق خود تصمیم می‌گیرند و تعیین سرنوشت می‌کنند.

وی افزود: اگر موضوع فلسطین از ابعاد حقوقی آن پی‌گیری شود به نتایجی خوب و ارزشمندی در راستای بازیابی حقوق فلسطینیان دست می‌یابیم.

پس از ارائه این استاد برجسته دانشگاهی، مدعوین حاضر در این بخش، پیشنهادات وانتقادات خود را در راستای بهبود چگونگی اداره پرونده فلسطین ذکر کردند.

حیدری معاون امور بین الملل مؤسسه سراج گفت: ما در هر طرحی با دو سوال مواجهه می‌شویم اول اینکه هدف از این طرح چیست؟ و دوم اینکه این طرح چگونه عملی می‌شود؟ پیشنهاد من این است که یک کمیته پیگیری اوضاع فلسطین ایجاد شود و به طور مداوم بر عملکرد گروه‌های مختلفی که به گونه‌ای در پیشرفت بازپس‌گیری فلسطین نقش دارند نظارت شود.

اخوان فرد در پاسخ گفت: مشکل کنونی ما عدم ثبات نگرش به مسئله فلسطین و همچنین عدم وجود پی‌گیری های مناسب در قبال بحران‌های روز فلسطینیان است که البته ما هم بیکار ننشستیم و طی مذاکراتی که با برخی از اساتید و رؤسای دانشکده‌ی مطالعات جهان دانشگاه تهران و همچنین انجمن‌های علمی دانشگاهی داشته ایم بنا شد از اواخرماه جاری، فعالیت‌هایمان را در عرصه بررسی مداوم اوضاع فلسطین و ارائه راهبردهای جدید در قبال بحران فلسطین آغاز نمائیم.

ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی نیز تصریح کرد: مقاومت فلسطین باید در راه خود ثابت قدم باشد و گام‌های اساسی را در این زمینه بردارد. وجود رژیم صهیونیستی توهم و خیال است و نکته مهم این است که این رژیم بطور روزانه در حال ارتکاب جنایت‌های ضد بشری علیه مردم فلسطین است و البته در این راه نویسندگان و دانشگاهیان صهیونیستی به خوبی این رژیم غاصب و کودک کش را همراهی کرده اند.

اخوان فرد در ادامه، سخنان ابوشریف را تأیید کرده و گفت: همانطور که آقای ابوشریف توضیح دادند وجود کیان صهیونیستی اشتباه و توهمی بیش نیست و ما می‌بایست خط اصلی ثبات در فلسطین را دنبال کرده و تمامی زمینه‌هایی که طی آن غفلت کرده ایم را بازبینی نمائیم. دنیا همه خواسته‌ها و مطالبات ما را قبول و بررسی نمی‌کند لذا ما خودمان باید در نهادینه و جای گذاری کردن برخی شاخص‌ها در افکار عمومی تلاش کنیم.

وی خاطرنشان کرد: هم چنین نظریه پردازی ما نیاز به حرکت‌ها و جهش‌های جدی دارد. خوشبختانه ما از ظرفیت وجودی حقوقدان‌های بین المللی غیر مسلمانی برخوردار هستیم که از خواسته‌های ما حمایت می‌کنند و حاضرند برای احقاق حقوق فلسطینیان فعالیت کنند. ٢سال پیش کشور بلژیک توانست با استفاده از همین حقوق دانان و ظرفیت‌های دیپلماسی خود نفوذ رژیم اسرائیل به مناطق اطراف کشورش را کاهش دهد و تا حد زیادی جلوگیری نماید.

علیرضا عرب تحلیلگر مسائل غرب آسیا و شمال آفریقا در دقایق پایانی بخش اول کارگاه عنوان کرد: ما اگر موضوع منافع ملت فلسطین را از دولت تشکیلات خودگردان فلسطین جدا سازیم بهتر می‌توانیم به نتایج تحلیلی درباره روند اجرای برخی قرارنامه ها مانند اسلو و اکنون معامله قرن بپردازیم. لذا باید ببینیم طرح ارائه شده چه نفعی برای تشکیلات خودگردان و چه ضرری برای ملت فلسطین خواهد داشت.

وی به برگزاری راهپیمایی‌های بازگشت اشاره کرد و گفت: اگر اکنون می‌خواهیم جلوی اجرایی شدن معامله قرن را بگیریم باید راهپیمایی‌های بازگشت که جمعه‌ها برگزار می‌شوند را به خوبی دنبال کنیم.

تحلیلگر مسائل غرب آسیا و شمال آفریقا در ادامه تاکید کرد: علاوه بر این بر اساس طرح دموکراتیک جمهوری اسلامی ایران برای حل مساله فلسطین که حضرت آیت الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری (مد ظله) که بارها در سخنرانی‌های عمومی به آن اشاره کرده اند، برگزاری رفراندوم در میان فلسطینیان بومی نیز یکی از راه‌هایی است که می‌توان از این طریق در فلسطین به نتیجه رسید و بحران فلسطین را بهتر اداره کرد.

وی در ادامه بر لزوم شناخت هرچه بهتر ابعاد حقوقی و دیپلماتیک بین المللی برای مبارزه با رژِم جعلی صهیونیست و دفاع از حقوق مردم فلسطین تاکید کرد و راهکارهایی را برای اداره هرچه بهتر امور فلسطین ارائه نمود ازجمله ١- نگاه نو به مسائل فلسطین ٢- مطالعه‌ی ابعاد ناشناخته پیمان‌های بین المللی ۳- ایجاد شبکه‌های تعاملی بین المللی در خصوص مسئله فلسطین ۴- آرایش حقوقی جدید در مقابله با استعمارجویان جهان

بخش اول کارگاه آموزشی تبیین مبانی دیپلماسی حقوقی _ بین المللی فلسطین در ساعت ١١ به پایان رسید و ارائه دهندگان و مهمانان برای دقایقی به استراحت پرداختند.

مؤمنی راد ارائه دهنده بخش دوم کارگاه در آغاز ارائه‌ی خود گفت: می‌بایست سازمان‌های مردم نهاد و حقوق بشری را بسیج کنیم و از این طریق افکار عمومی را ضد رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیستی برانگیزیم چراکه افکار عمومی از قدرت بسیار بالایی برخوردار است. راهپیمایی روز قدس امسال نمونه‌ی بارزی از ظرفیت‌های مردم نهاد است و ما باید برای مبارزه هرچه بهتر با اسرائیلی‌ها و بازپس‌گیری حقوق مردم فلسطین از آن استفاده کرده و هر سال آن را پرشورتر از سال‌های قبل برگزار نمائیم.

وی تاکید کرد: علاوه بر این ما این امکان را داریم تا از آمادگی حقوق دانان غیر مسلمان آمریکایی و سایر کشورها برای بازپس‌گیری حقوق مردم فلسطین بهره برداری کنیم چراکه آنان اگرچه مسلمان نیستند اما طی گفتگوهای رودررو و نزدیکی که انجام شده مشخص گردید که موضع آنان برای دفاع از حقوق ملت فلسطین همان موضع ما است.

این استاد مجرب دانشگاهی ادامه داد: فلسطینیان راه‌های مقاومتی مختلفی از جمله مبارزات ناسیونالیستی را دنبال کردند اما شکست خوردند. امام خمینی (ره) به آنان توصیه نمودند شیوه‌های مبارزاتی شأن را به شیوه‌ی مقاومت اسلامی تغییر دهند، لذا آنان بلافاصله پس از تغییر رویکرد در ایدئولوژی شأن به پیروزی‌هایی دست یافتند.

وی در قسمت دیگری از ارائه‌ی خود عنوان نمود: در راستای بازپس گیری حقوق مردم فلسطین می‌بایست علاوه بر طرح شکایت از رژیم غاصب اسرائیل به دادگاه‌های بین المللی، دادگاه‌های مجازی توسط سازمان‌ها و نهادهای مردم محور تشکیل شود تا از این طریق بستر مناسبی جهت تمرین روند ارائه‌ی اسناد ضد صهیونیستی به دادگاه‌های بین المللی فراهم گردد.

مؤمنی راد گفت: ما می‌توانیم از هر ایالت آمریکا، سه دانشگاه را انتخاب کرده و از هر دانشگاه تعدادی استاد حقوق و محقق برجسته‌ی حقوقی جذب کنیم و از این طریق مقاله‌های علمی را در رابطه با اشغالگری صهیونیست‌ها به جامعه بین الملل ارائه دهیم.

در پایان بخش دوم کارگاه، احمد رضا روح الله نیک زاد دبیر کمیسیون سیاسی جمعیت دفاع از ملت فلسطین تصریح کرد: اینکه امروز بسیاری از اساتید دانشگاه‌ها موضوع فروش زمین‌های فلسطینی به اسرائیلی‌ها را مطرح می‌کنند کاملاً غلط است چراکه در آن زمان روحانیون فلسطینی با صدور فتواهایی خرید و فروش زمین میان فلسطینیان و بیگانگان را محکوم کرده و آن را به شدت ناپسند توصیف و با عاملان آن نیز برخورد نمودند.

وی همچنین در خصوص دادگاه‌های مجازی گفت پیشنهاد آقای مؤمنی راد درست است و خوب است یک سری دادگاه‌های صوری و مجازی در ایران شکل گیرد تا تمرین عملی برای محکومیت رژیم غاصب صهیونیستی فراهم گردد.