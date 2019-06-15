پیروزی ساحلی بازان ایران برابر ژاپن/ فردا با مصاف تایلند

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی آسیا و انتخابی قهرمانی جهان از امروز شنبه ۲۵ خردادماه در وی های چین آغاز شد. تیم هندبال مردان در گروه دوم با تیم‌های عمان، تایلند، ژاپن، پاکستان و عربستان هم گروه است و امروز در اولین دیدار خود به مصاف تیم ژاپن رفت.

شاگردان افتخاری در پایان این بازی با نتیجه دو بر صفر تیم ژاپن میزبان رقابت های المپیک ۲۰۲۰ را شکست دادند.

تیم ایران فردا یکشنبه ٢٦ خردادماه، ساعت ١١: ٣٠ به مصاف تیم تایلند خواهد رفت.

سه تیم اول این رقابت‌ها جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان ایتالیا در سال ۲۰۲۰ را کسب می‌کنند. همچنین تیم اول این رویداد راهی بازی‌های ساحلی جهان خواهد شد. سال گذشته تیم ایران در این دیدارها سوم شد و در مسابقات جهانی روسیه هم عنوان هشتم را کسب کرد تا بهترین تیم آسیا لقب بگیرد.