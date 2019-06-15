به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد ربیعی ظهر شنبه در ادامه همایش انتقال آب دریای خزر به سمنان به میزبانی سالن امیرکبیر دانشگاه سمنان، ضمن بیان اینکه یکی از الزامات در افق توسعه استان سمنان، انتقال آب بین‌حوزه‌ای است، تأکید کرد: برای این امر در سند توسعه آب استان تکالیف هر بخش مثلاً کشاورزی یا صنعت و حتی شرب، مشخصاً دیده‌شده است.

وی افزود: در بخش کشاورزی اصلاح الگوی کشت و مدیریت مصرف و در بخش صنعت بازچرخانی آب برای تمام شهرک‌های صنعتی می‌بایست طبق برنامه‌های مدون اجرا شود، لذا این‌گونه نیست که با انتقال آب خزر به سمنان همه‌چیزتمام شود؛ بلکه برنامه‌هایی در حوزه مدیریت مصرف به‌طورجدی در سطح سمنان اجرایی خواهند شد.

نیاز استان سمنان از آب خزر

مدیرعامل بنیاد انتقال آب از دریای خزر بابیان اینکه آب موردنیاز استان سمنان از انتقال آب خزر، ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال است و تمام راه‌حل‌ها و اقدامات ازلحاظ فنی، اداری و … انجام‌شده است، تأکید کرد: امروز خوشبختانه با نشست‌هایی که با وزیر صنعت داشته‌ایم این قول را داده‌اند که برای منابع مالی طرح‌ها اقداماتی شود و از سوی دیگر نشست‌هایی با بانک‌ها صورت گرفته تا بتوانیم منابع این طرح را فراهم کنیم.

ربیعی بیان کرد: در ارتباط با میزان آب شرب نیز باید گفت ۵۰ میلیون مترمکعب در طول سال برای استان سمنان در نظر گرفته‌شده و ما امیدواریم از محل خرید تضمینی آب شرب که وزارت نیرو تضمین آن را صورت می‌دهد، این طرح هرچه سریع‌تر انجام شود.

وی در دیگر بخش سخنان خود افزود: در حوزه آب موردنیاز استان سمنان و ضرورت تأمین آن باید گفت در طول یک مدت مشخص و زمان‌بندی‌شده در شورای آب توانستیم برنامه‌ریزی خوبی را با حضور همه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ازجمله جهاد، صمت، منابع طبیعی، شرکت شهرک‌های صنعتی، آبفار و … انجام دهیم و خوشبختانه یک طرح توجیهی و فنی خوب به وزارت نیرو برای اینکه مجوز انتقال آب بین‌حوزه‌ای را صادر کند، را توانستیم ارسال کنیم.

بارش کم تبخیر بالا

مدیرعامل بنیاد انتقال آب از دریای خزر ادامه داد: در این طرح‌ها و گزارش‌ها نیز بیان شد که استان سمنان در طول برنامه ششم توسعه و همچنین سیاست‌های بالادستی نیازمند چه میزان آب است و از سوی دیگر این استان پتانسیل‌های بالایی درزمینهٔ آب‌های سطحی ندارد درنتیجه در بخش آب زیرزمینی نیز کسری فراوانی را مشاهده می‌کنیم، همچنین در بحث تغذیه آبخوان‌ها لاجرم باید منبع آب پایداری در استان وجود داشته باشد و درنهایت اقلیم استان نیز خشک است و بارندگی در آن به ۱۲۰ میلی‌متر در سال رسیده است که در جهان ۸۶۰ میلی‌متر محاسبه می‌شود.

ربیعی بابیان اینکه تبخیر در استان سمنان نیز چیزی بیش از چهار برابر میانگین جهانی است، گفت: مجموع این موارد نشان می‌دهد که این استان در حوزه آب شرایط بسیار سختی را با توجه به وسعت جغرافیایی و قابلیت‌ها دارد امروز استان صنایعی نیاز دارد که کم آب‌بر باشند چراکه باید از منابع سطحی و زیرزمینی تأمین آب صورت گیرد و این منابع نیز بسیار محدود هستند.

وی با اشاره به اینکه درمجموع تمام این موارد و شرایط آبی استان سمنان در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت تدوین‌شده است، تأکید کرد: برنامه کوتاه‌مدت تعدادی از سدها، چاه‌ها و طرح‌های آب‌رسانی که انجام‌شده را شامل می‌شود، طرح‌های میان‌مدت سد روزیه و فینسک و … هستند و در درازمدت انتقال آب بین‌حوزه‌ای مطرح می‌شود.

کاهش مصرف آب کشاورزی در افق میان‌مدت

مدیرعامل بنیاد انتقال آب از دریای خزر همچنین بابیان اینکه آنچه اهمیت دارد، این است که ۸۸ درصد آب استان در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود، تأکید کرد: سمنان جزء اولین استان‌های کشور است که سند بهره‌وری آب کشاورزی دارد که این امر بعد از سند توسعه آب استان تکالیفی را برای جهاد کشاورزی مشخص خواهد کرد، یعنی این سازمان در طول ۱۰ سال از ۹۴۵ میلیون مترمکعب آبی که می‌خواهد مصرف کند، باید به ۶۵۴ میلیون مترمکعب برسد و این یعنی ۳۳ درصد کاهش.

ربیعی افزود: کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی صرفاً تنظیم یک سند و برگ کاغذ نیست بلکه پشتوانه اجرایی این طرح برنامه‌هایی است که سازمان جهاد کشاورزی ارائه کرده و در آن به روش‌های نوین آبیاری و نصب کنتورهای هوشمند تأکید شده است.

وی گفت: نصب کنتورهای هوشمند در کشور ۲۵ درصد کل چاه‌ها است اما در سمنان ۸۰ درصد چاه‌ها کنتور هوشمند دارند و این یعنی مدیریت مصرف و انضباط مصرف در سطح این استان، که این امر جای قدردانی از کشاورزان را دارد.