حسین قاسمی مدیرکل مرزی وزارت کشور منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قاسمی طی حکمی از سوی وزیر کشور به عنوان مدیرکل دفتر امور مرزی وزارت کشور منصوب شد.

متن حکم وزیر کشور به شرح زیر است:

نظر به مراتب تعهد و سوابق مفید و مؤثر جنابعالی، بنا به پیشنهاد معاون امنیتی، انتظامی به موجب این حکم به سمت مدیرکل دفتر امور مرزی منصوب می‌شوید.

انجام امور مربوط به اجرای وظایف وزارت کشور در زمینه مرزهای کشور، استفاده حداکثری از ظرفیت کارگروه‌ها و کارویژه مرز شورای امنیت کشور در جهت ارتقا امنیت مرزها، ساماندهی مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور، اعلام نظر درخصوص محل‌های ایجاد بازارچه‌های مرزی، ساماندهی مبادلات تجاری مرزنشینان در چارچوب قوانین و مقرات، بروزرسانی امور اسناد مسافرتی و بهبود تردد مسافرین از مرزهای مجاز کشور، تعادل و همکاری با ستادهای مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و انجام و پیگیری اجرای مصوبات مرتبط و … از جمله اموری است که انتظار می‌رود از طریق برنامه ریزی مناسب و شایسته و مبتنی بر آخرین دستاوردهای علمی نسبت به تحقق آن تلاش و کوشش نمائید.

توفیق روزافزونتان را در جهت پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت منویات و فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای "مدظله العالی" از درگاه قادر متعال خواستارم.

گفتنی است حسین قاسمی از ۱۱ خرداد ماه به عنوان سرپرست اداره کل امور مرزی وزارت کشور در حال خدمت بوده است.