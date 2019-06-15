ورزشکار چهارمحال و بختیاری به اردوی تیم ملی فوتسال دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، اردوی تیم ملی فوتسال دانش آموزی جهت مسابقات آسیایی ۲۰۱۹ تایلند از تاریخ ۲۹ خرداد ماه تا دوم تیرماه در شهر تبریز برگزار می شود.

بر اساس تصمیم کمیته فنی فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور مبنی بر اعزام تیم فوتسال دانش‌آموزی به مسابقات مذکور محمد هادی یوسفی ورزشکار چهارمحال و بختیاری نیز به این اردو فراخوانده شد.

مسابقات فوتسال دانش آموزی برای اولین بار در آسیا و به میزبانی کشور تایلند از سوم تا ۱۱ شهریورماه ۹۸ برگزار می شود.