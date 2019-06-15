به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری ظهر شنبه در آئین افتتاح پروژه بره پرواری ۱۰۰۰ رأسی در روستای ظفر آباد و پروژه گلخانه سبزی و صیفیجات در روستای فهرومند نهاوند اظهار کرد: برای بهرهبرداری از این طرحها ۵۸ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال از ردیف اعتبارات استانی هزینه شده است.
ناصری بابیان اینکه سوددهی در فعالیتهای صنعتی شهرستان نهاوند انگیزه سرمایهگذاری در دیگر بخشهای تولیدی را مضاعف میکند، گفت: این تسهیلات از بخش اعتبارات اشتغال روستایی که سال گذشته برای طرحهای اشتغالزایی شهرستان مصوب شده بود تأمینشده و با آورده سرمایهگذار منجر به تولید و ایجاد اشتغال در شهرستان نهاوند شده است.
فرماندار شهرستان نهاوند اضافه کرد: با توجه به اینکه طرحهای مورد بهرهبرداری جهاد کشاورزی در ۱۲ روستا قرار دارد بیش از ۱۰۰ خانوار از عوائد و نتایج این طرحها بهرهمند میشوند و برای ۹۰ نفر نیز اشتغالزایی خواهد شد.
وی به طرحهای قابل بهرهبرداری کشاورزی شهرستان نهاوند اشاره کرد و گفت: از دیگر طرحهایی که در هفته جهاد کشاورزی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد ۵ واحد بره پرواری با مجموع یکهزار و ۸۰۰ رأس دام و دو واحد گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۲۷ هزار هکتار است.
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