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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۷:۰۷

فرماندار نهاوند خبر داد:

بهره‌برداری ۱۲ طرح کشاورزی در نهاوند هم‌زمان با هفته جهاد کشاورزی

بهره‌برداری ۱۲ طرح کشاورزی در نهاوند هم‌زمان با هفته جهاد کشاورزی

نهاوند- فرماندار نهاوند از بهره‌برداری ۱۲ طرح کشاورزی هم‌زمان با هفته جهاد کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری ظهر شنبه در آئین افتتاح پروژه بره پرواری ۱۰۰۰ رأسی در روستای ظفر آباد و پروژه گلخانه سبزی و صیفی‌جات در روستای فهرومند نهاوند اظهار کرد: برای بهره‌برداری از این طرح‌ها ۵۸ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال از ردیف اعتبارات استانی هزینه شده است.

ناصری بابیان اینکه سوددهی در فعالیت‌های صنعتی شهرستان نهاوند انگیزه سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌های تولیدی را مضاعف می‌کند، گفت: این تسهیلات از بخش اعتبارات اشتغال روستایی که سال گذشته برای طرح‌های اشتغال‌زایی شهرستان مصوب شده بود تأمین‌شده و با آورده سرمایه‌گذار منجر به تولید و ایجاد اشتغال در شهرستان نهاوند شده است.

فرماندار شهرستان نهاوند اضافه کرد: با توجه به اینکه طرح‌های مورد بهره‌برداری جهاد کشاورزی در ۱۲ روستا قرار دارد بیش از ۱۰۰ خانوار از عوائد و نتایج این طرح‌ها بهره‌مند می‌شوند و برای ۹۰ نفر نیز اشتغال‌زایی خواهد شد.

وی به طرح‌های قابل بهره‌برداری کشاورزی شهرستان نهاوند اشاره کرد و گفت: از دیگر طرح‌هایی که در هفته جهاد کشاورزی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد ۵ واحد بره پرواری با مجموع یک‌هزار و ۸۰۰ رأس دام و دو واحد گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۲۷ هزار هکتار است.

کد مطلب 4641167

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