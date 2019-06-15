موضع گیری وزیر دفاع لبنان درباره احتمال جنگ این کشور با اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، الیاس بوصعب وزیر دفاع لبنان به موضع گیری درباره احتمال جنگ میان لبنان و رژیم صهیونیستی پرداخت.

وی افزود: فکر نمی کنم که اسرائیل علیه لبنان دست به اقدام نظامی بزند زیرا به نفع اسرائیلی ها یا لبنان نیست که جنگی رخ دهد زیرا هر جنگی دردناک خواهد بود. هر جنگ احتمالی هم برای لبنان و ملت و اقتصاد و زیرساختهای آن مصیبت بار است و هم برای طرف اسرائیلی دردناک خواهد بود و اسرائیلی ها این را می دانند و بعید می دانم که جنگی به علت اختلافات میان لبنان و اسرائیل رخ دهد.

وزیر دفاع لبنان درباره درگیری های منطقه ای هم تاکید کرد: لبنان تا حد امکان خود را از جنگ دور نگه خواهد داشت و سعی خواهد کرد که طرفی در هر درگیری منطقه ای نشود.

بوصعب در ادامه ضمن تاکید بر حقوق لبنان گفت: لبنان از ذره ای از مرز زمینی و دریایی خود در جریان مذاکرات غیرمستقیم احتمالی با اسرائیل که با میانجی گری آمریکا انجام شود، چشم پوشی نخواهد کرد.

وی افزود: لبنان شروط خاصی درباره ترسیم مرزهای زمینی و دریایی دارد.