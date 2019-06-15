رنج معدن کاران از منابع طبیعی/اما و اگرهای دردسرساز برای معدنی ها

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: وجود برخی شکلات اعم از سنگ اندازی منابع طبیعی در میدان معدنی معدن کاران، پای گلایه‌ها را به کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند باز کرد. برخی از معدن کاران، مسئولان متولی بخش دولت و اعضای هیئت مدیره خانه معدن گرد هم آمدند تا برای رفع مشکلات پیش روی معدن کاران چاره جویی کنند.

علیرضا باقری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به برگزاری اولین کمیسیون معدن در سال جاری در استان بیان کرد: طی این جلسه مشکلاتی از سوی جامعه معدنی مطرح شد که به دنبال روند بررسی این مشکلات، دومین کمیسیون معدن نیز برگزار شده است.

باقری با بیان اینکه خانه معدن و شورای سیاست گذاری خانه معدن با تفویض اختیار قانون معادن به شورای معادن موافقت چندانی ندارد، گفت: یک سری از مسئولیت‌های قانون صنعت و معدن به وزارت کشور منتقل می‌شود و ممکن است قانون معدن قربانی تعاملات یا معادلات بین سازمان‌های مختلف شود.

وی با بیان اینکه وظیفه ما به عنوان خانه معدن این است که تقویت لازم برای مواضع سازمان صمت در شورا را انجام دهیم، گفت: برای تقویت موضوع سازمان صمت در جلسه شورا افرادی از طریق خانه معدن در آن جلسه حضور داشته باشد.

باقری بیان کرد: برخی از تبصره‌ها در راستای استعلامات گرفتاری‌های زیادی برای دست اندکاران و سرمایه گذاران ایجاد کرده که می‌طلبد مورد توجه قرار گیرد.

سنگ اندازی منابع طبیعی در میدان معادن

روح اله محمدی، عضو اصلی هیئت مدیره خانه معدن در این جلسه بیان کرد: خانه معدن ضمانت اجرایی انجام برنامه‌ها را ندارد و تنها می‌تواند با تشکیل جلسه برای رفع انتظارات معدن کاران انجام وظیفه کند.

وی با اشاره به مشکلات پیش روی معدن کاران خراسان جنوبی بیان کرد: مشکلات منابع طبیعی بحثی چالشی و ماراتنی پایان ناپذیر است.

محمدی افزود: متأسفانه هر بخشنامه‌ای که از وزارت خانه می‌آید در نهایت به سمت منافع منابع طبیعی کشیده می‌شود که می‌طلبد مورد توجه واقع شود.

عضو اصلی هیئت مدیره خانه معدن با تاکید بر اینکه باید خیزش عمومی برای دفاع از معدن در مواجهه با برخورد منابع طبیعی در استعلامات انجام شود، گفت: خواستار برگزاری مناظره تلویزیونی بین جامعه معدنی و منابع طبیعی هستیم.

محمدی با بیان اینکه آزار منابع طبیعی تنها برای معدن کاران نیست بلکه صنعتگران، کشاورزان و دامداران را هم آزار می‌دهد، افزود: اگرچه مدارا کردن از سیاست‌های پیش رو است اما سازمان صنعت، معدن و تجارت در مقابل بخشنامه‌های متضاد با معادن چه اقدامی انجام داده است؟

قوانین بومی سازی شود

وی با بیان اینکه تصویب یک قانون واحد برای کل کشور به برخی از مناطق ضربه می‌زند، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود در هر منطقه، می‌طلبد که قانون بومی سازی شود.

محمدی با بیان اینکه خراسان جنوبی علی رغم دور بوده از مرکز کشور، شرایط حمل و نقل هوایی مطلوبی ندارد، گفت: برای سرمایه گذاران در این استان بسته‌های تشویقی در نظر گرفته شود.

وی عرصه‌ها و پهنه‌های مصادره شده را از دیگر مشکلات پیش روی معدن کاران عنوان کرد و افزود: هر روز بر میزان این عرصه‌ها افزوده می‌شود و آزاد سازی آنها کاری دشوار است.

محمدی با بیان اینکه هر معدن کوچیک می‌تواند بنگاه اقتصادی بزرگ باشد، گفت: حریم شهرها و روستاها، محیط زیست، وجود پهنه‌های مصادره شده و قوانین منابع طبیعی جایی را برای سرمایه گذاری در بخش معدن باقی نگذاشته است.

هیئت مدیره و عضو اصلی و دبیر خانه معدن در این جلسه بیان کرد: طبق مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست، ارزیابی زیست محیطی باید برخی مواد معدنی انجام شود که هزینه‌ای مضاعف و زمان بر است.

خراسان جنوبی معاف از ارزیابی زیست محیطی شود

داریوش افتخاری خواستار تفکیک برخی معادن استان از ارزیابی‌های زیست محیطی شد و افزود: همچنین با توجه به تحریم‌ها، خیلی از معادن به استخراج اسمی نرسیده‌اند که خواستار حقوق دولتی برمبنای استخراج واقعی دریافت شود.

وی با بیان اینکه با توجه به سال رونق تولید نیازمند پرداخت مشوق به معادن هستیم، افزود: چرا اگر معدن کاری ۲۵ درصد بالای ظرفیت اسمی تولید داشته باشد، جریمه می‌شود؟

عضو اصلی و خزانه دار خانه معدن هم در این جلسه با اشاره به مشکلات پیش روی استعلامات معدن کاران بیان کرد: اگر استعلامی از سوی دستگاه‌ها با پاسخ منفی رو به رو شد، در کارگروه تعامل بررسی می‌شود.

محمدهادی اربابی با بیان اینکه در کارگروه تعامل متقاضی حضور نداشته و به گفته‌های کارشناس خودشان استناد می‌شود، افزود: خواستار حضور متقاضی برای دفاع از خود در کارگروه تعامل هستیم.

وی با اشاره به بلوکه شدن معادن توسط منابع طبیعی، بیان کرد: کارخانه‌هایی مانند منیزیت نیاز به مواد لازم برای فرآوری داشته و با ادامه روند منابع طبیعی شرایط دشوار خواهند داشت.

ایجاد پنجره واحد برای حذف حضور فیزیکی

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم در این جلسه با اشاره نیاز برخی از کارخانه‌ها به مواد معدنی بیان کرد: اگر ذخیره در حریم مورد نظر رو به اتمام باشد، بررسی‌های لازم انجام می‌شود.

محمدسالاری با اشاره به ایجاد پنجره واحد بیان کرد: در راستای حذف حضور فیزیکی ارباب رجوع و سرمایه گذار، سامانه کارا راه اندازی شده و استعلامات بر اساس نقشه‌های موجود در این سامانه انجام می‌شود.

وی با اشاره به درخواست اعضا مبنی بر برگزاری مناظره تلویزیونی بیان کرد: مخالف ۱۰۰ درصدی این مناظره هستیم چراکه نباید برای رفع مشکلات به صورت چالشی وارد میدان شد.

سالاری با اشاره به گلایه اعضای حاضر نسبت به بازدید مقامات کشوری از معادن مطلوب استان بیان کرد: نباید تنها بعد منفی استان را به تصویر بکشیم بلکه در قالب معرفی پتانسیل‌ها، مشکلات را نیز مطرح می‌کنیم.

سامانه بهین یاب آماده ثبت مشکلات معدن کاران

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: سامانه بهین یاب آماده ثبت مشکلات معدن کاران و صنعتگران است که این سامانه برای وزارت خانه و استانداری خراسان جنوبی قابل رصد است.

داوود شهرکی با اشاره به گلایه اعضای حاضر نسبت به تأمین سوخت برای معادن فاقد برق بیان کرد: شرکت نفت نباید به هیچ عنوان سالی یک بار درخواست ارائه نامه از سوی معدن کاران داشته باشد و مراتب پیش رو پیگیری می‌شود.

وی از فعالیت بیش از ۵۰۰ معدن در سطح استان خبر داد و افزود: تنها ۱۵۱ معدن فرم عارضه یابی را تکمیل کرده‌اند که انتظار می‌رود سایر معدن کاران در این امر ورود کنند.

شهرکی با اشاره به پهنه‌های اکتشافی استان بیان کرد: بخش اعظمی از این اراضی آزاد سازی شده و بالغ بر هزار و ۷۶۰ درخواست بعد از آزاد سازی ثبت شده است.

شهرکی با بیان اینکه مناطق امید بخش به صورت فراخوان به بخش خصوصی واگذار می‌شود، گفت: مساحت چهل هزار کیلومتر از پهنه‌های امیدبخش به سه یا چهار هزار کیلومتر می‌رسد.

وی با بیان اینکه ۶۰ میلیارد تومان مطالعات ژئوفیزیک در استان انجام شده است، افزود: هر سال حداقل سه مزایده برای آزاد سازی این پهنه‌ها انجام می‌شود.

آمادگی برای پرداخت یارانه به صنایع معدنی

شهرکی با اشاره به ارزیابی‌های زیست محیطی بیان کرد: در حال حاضر با مسئولیت سازمان پروانه‌ها را صادر کرده و از معدن کار تعهد می‌گیریم.

وی بیان کرد: در زمینه فرآوری برخی از معادن که دارای مواد شیمیایی هستند، ارزیابی زیست محیطی نیاز است چرا که به تناسب روستاها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

شهرکی در پاسخ به درخواست اعضا مبنی بر درخواست مازاد از معادن بیان کرد: اگر برای برداشت مازاد، قبل از استخراج اطلاع رسانی شود، منعی ندارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به سخت گیری های منابع طبیعی در حوزه معدن بیان کرد: نگاه منابع طبیعی تنها حفظ مرتع بوده و به اشتغال و معدن توجهی ندارد اما در حال حاضر همکاری‌های لازم را دارند.

وی بیان کرد: در تبصره ۱۸، نوسازی و بازسازی قوانینی برای صنایع معدنی وجود دارد بنابراین آمادگی داریم یارانه سالانه ای که در اختیار داریم، در اختیار صنایع معدنی قرار دهیم.