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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۳:۵۲

رئیس پلیس راه استان قزوین خبر داد:

یک کشته و ۲ مصدوم در واژگونی خودروی پراید در تاکستان

یک کشته و ۲ مصدوم در واژگونی خودروی پراید در تاکستان

قزوین- رئیس پلیس راه استان قزوین از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید و کشته شدن یک نفر و مصدوم شدن ۲ نفر در این حادثه خبر داد.

سرهنگ نصراله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور قدیم تاکستان - آبگرم روبروی شهرک صنعتی خرمدشت مأموران انتظامی و پلیس راه بلافاصله در محل مورد نظر حاضر شدند.

وی در ادامه گفت: در این حادثه یک نفر از سرنشینان (یک نفر زن) به دلیل شدت جراحات وارده در دم فوت کرده و ۲ نفر سرنشین دیگر خودرو به دلیل مصدومیت شدید توسط عومل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ بیگلری در پایان افزود: کارشناسان پلیس راه علت این تصادف را عدم توجه به جلو از سوی راننده خودروی پراید به میزان ۵۰ درصد و عدم ایمن سازی راه از سوی اداره راه و شهرسازی شهرستان تاکستان به میزان ۵۰ درصد اعلام کردند.

کد مطلب 4641185

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