تغییر رفتار شهروندان نسبت به محیط زیست با آموزش ممکن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش ملی محیط زیست، مشارکت اجتماعی و فرهنگی با محورهای بررسی نقش مدیریت شهری در اجرای ملاحظات زیست محیطی طرح ها و پروژه ها، بررسی نقش مشارکت اجتماعی در کاهش معضلات زیست محیطی با حضور اسکندر امیدی نیا معاون آم. وزش و پژوهش سازمان محیط زیست، علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، حسن پسندیده مدیرکل محیط زیست استان و جمعی از تشکل های مردم نهاد، پیش از ظهر یکشنبه در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد.

اسکندر امیدی نیا در این همایش اظهارداشت: اساس اکثر پروتکل های محیط زیستی بر اساس مشارکت اجتماعی است و چون محیط زیست از مسایل پیچیده است و مرز جغرافیایی ندارد توجه به آن روشهای خاصی را می طلبد.

وی بیان کرد: امروزه در ح. وزه محیط زیست با چالش های متدی مواجهیم و هر چند در پروتکل های جهانی برای حل مسایل زیست محیطی یک نگاه یکپارچه وجود داشته اما امروز وضعیت فرق کرده است.

امیدی نیا تصریح کرد: حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بیماری های نو ظهور و نیز بیماری های سرطانی و اختلالات متاب. ولیسم به رعایت نکردن امور زیست محیطی بستگی دارد به همین دلیل برای رسیدن به سلامت باید به این موارد اهمیت دهیم.

مشارکت اجتماعی / معجزه مدیریت

این استاد دانشگاه یادآورشد: مشارکت اجتماعی معجزه مدیریت و آفت مدیریت کشور بخشی نگری است و اگر بخواهیم از تجربه مفید دنیا استفاده کنیم باید شهروندان توانمندی مطلوبی پیدا کرده و به «شهروند مسٔول کنشگر» تبدیل شوند.

وی گفت: باید برای تقویت نقش شهروندی همه کمک کنیم تا یک رفتار و روش زندگی مطلوب را در میان شهروندان نهادینه کنیم و در این راستا فقط محیط زیست وظیفه ندارد و همه در این زمینه باید مشارکت و احساس تکلیف کنند و ما در این وضعیت به مشارکت دولتی و سازمانی نیازمندیم.

امیدی نیا بیان کرد: در توسعه مباحث بهداشتی باید به پایداری برسیم که تحفقق آن به تعادل نیاز دارد و در ادامه به قوانین به روز مدیریت کارامد با نگاه اکو سیستمی هم نیازمندیم تا کارها به سرانجام برسد.