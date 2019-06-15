تهران خواهان توسعه بیش از پیش روابط با دوحه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز شنبه در دیدار امیر قطر که در حاشیه پنجمین نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا) در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، گفت: رایزنی دوجانبه و چند جانبه و همکاری بیشتر، تنها راه کاهش اختلافات و حل و فصل مشکلات منطقه ای است و ایران همواره آماده مشارکت در این عرصه است.

وی ادامه داد: جهان اسلام نیازمند وحدت و یکپارچگی است و دو کشور بی‌تردید می توانند با همکاری یکدیگر در این عرصه تلاش کنند.

روحانی روابط ایران و قطر را برادرانه و دوستانه و به نفع مردم منطقه دانست و گفت: ظرفیت های فراوانی برای تقویت بیش از پیش روابط اقتصادی دو کشور وجود دارد که باید از این ظرفیت ها در راستای منافع دو ملت استفاده کرد.

رئیس جمهور، گسترش روابط با کشورهای همسایه و دوست به ویژه قطر را از اولویت های ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و تاکید کرد: ثبات و امنیت کشورهای منطقه به یکدیگر پیوند خورده است و ما خواستار حاکمیت روحیه اعتدال، برادری و حکمت ودوراندیشی در روابط میان کشورها هستیم.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز در این دیدار گفت: قطر نیز بر این اعتقاد است که حل تمام اختلافات در منطقه تنها از طریق گفت وگو، همکاری جمعی و پیگیری راه‌های سیاسی امکان پذیر است.

امیر قطر اظهار داشت: دوحه برای توسعه روابط خود با تهران در همه حوزه های مورد علاقه، آماده است.