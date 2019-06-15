آغاز عملیات اجرایی روشنایی مسیر گردشگری «دهبوره راه» نهاوند

رضا شیردره در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: طی پیگیریهای صورت گرفته و ازآنجاکه مسیر «دهبوره راه» نهاوند دارای ظرفیت گردشگری و ورزشی است مدیرعامل برق استان همدان با نصب ۲۰ پایه برق از ابتدای ورودی مسیر نهاوند به سمت روستای دهبوره تا پل تاریخی لاغه نهاوند موافقت کرد.
رئیس اداره برق نهاوند تصریح کرد: با توجه به اینکه شهرستان نهاوند دارای ظرفیتهای خاص گردشگری همچون سرابهایی گیان، گاماسیاب و فارسبان است نگاه ویژهای به تأمین روشنایی این سرابها وجود دارد و با پیگیریهای صورت گرفته عملیات اجرایی سایت اصلی سراب گیان و میدان ورودی به مسیر سراب از شهر گیان نیز طی روزهای آینده آغاز خواهد شد.
وی اعتبار پیشبینیشده برای این سه پروژه را ۶۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: پروژه روشنایی مسیر دهبوره راه نهاوند طی یک ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید و مقررشده که دو پروژه دیگر نیز در کمترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
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