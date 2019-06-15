بیش از ۲۳ میلیارد ریال زکات فطریه در سیستان وبلوچستان جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کمیته امداد سیستان و بلوچستان، سید مهدی عبادی اظهار داشت: ۳۰ میلیون ریال فطریه سادات، بیش از ۱۲۷ میلیون ریال کفاره عمد و بالغ بر ۵۷۶ میلیون ریال کفاره غیر عمد از طریق واریز به حساب مراکز کمیته امداد امام (ره) جمع آوری شده است.

وی ادامه داد: روز عید فطر تنها ۲۰ پایگاه در شهرستان زاهدان تا شب مشغول به فعالیت و جمع‌آوری زکات فطریه مردم بودند.

مدیرکل کمیته امداد سیستان و بلوچستان بیان کرد: این برنامه در بین مردم نیکوکار اهل سنت نیز اجرا و با کمک این عزیزان به صورت مستقیم و غیرمستقیم نسبت به دریافت زکات فطریه اقدام شده است.

وی تصریح کرد: براساس هماهنگی‌های انجام شده با دفتر نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و استانداری، مؤسسات خیریه و دستگاه‌های حمایتی این استان مقرر شد همه مبادی که اقدام به جمع آوری زکات فطریه می‌کنند می‌بایست از دبیرخانه شورای زکات استان یا شهرستان‌ها مجوز جمع آوری را دریافت کنند.

عبادی افزود: نشست‌های متعددی در محل دفتر امام جمعه زاهدان و استانداری سیستان و بلوچستان برگزار شده بود.

وی ادامه داد: با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید، اولویت هزینه زکات فطریه فقرا و نیازمندان هستند.