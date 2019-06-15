به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالفضل طهماسبی ظهر شنبه در جلسه مدیریت بحران در محل استانداری زنجان، به طرح جهاد همبستگی ملی که از سوی فرمانده سازمان بسیج پس از سیل ابلاغ شده اشاره کرد و افزود: این طرح با رویکرد جمعآوری کمکهای مردمی برای بازسازی منازل آسیبدیده اجرا میشود.
وی اظهار کرد: اعتبارات بنیاد مسکن و تسهیلات بانکی برای ساخت واحدهای مسکونی کافی نیست و باید از ظرفیت مردمی استفاده شود.
جانشین فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان از فعالیت ۲۰۸ گروه جهادی جغرافیا محور در استان زنجان خبر داد و گفت: ۶۰۰ گروه جهادی محله محور هم در استان فعالیت میکند و از ظرفیت این گروهها برای بازسازی منازل آسیبدیده استفاده خواهد شد.
طهماسبی تأکید کرد: کمکهای خواستهشده از استان خوراکی و پوشاک و بیل و کلنگ بود که این اقلام به مناطق سیلزده ارسال شد.
وی افزود: جمعآوری کمک از طریق پایگاههای بسیج مساجد انجام شد و بر همین اساس از مردم نیز انتظار داریم بازهم دستگاهها و سپاه را در ساخت مسکن همراهی کنند.
جانشین سپاه استان زنجان تصریح کرد: خوشبختانه در استان زنجان فعالیت گروههای جهادی در مناطق سیلزده بسیار خوب است و سپاه استان برای احداث واحدهای مسکونی سیلزده استان زنجان با مدیریت و برنامه وارد کارشده است.
در ادامه این جلسه مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان به تعیین تکلیف سوله بحران در فرمانداری شهر زنجان اشاره کرد و گفت: در این منطقه سکونتگاه نجفآباد قرار دارد و باید از این سوله بهعنوان مکان فرهنگی استفاده شود.
بیات منش تأکید کرد: در این محدوده پروژه بازآفرینی تعریف شود تا ساکنین محله نجفآباد از امکانات فرهنگی استفاده کنند.
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