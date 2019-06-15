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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۲۳

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری:

واژگونی خودرو در چهارمحال و بختیاری یک کشته ودو مصدوم برجای گذاشت

واژگونی خودرو در چهارمحال و بختیاری یک کشته ودو مصدوم برجای گذاشت

شهرکرد- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: واژگونی خودرو در منطقه خویه چهارمحال و بختیاری یک کشته ودو مصدوم برجای گذاشت.

فرامرز شاهین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه واژگونی خودرو در منطقه خویه چهارمحال و بختیاری یک کشته ودو مصدوم برجای گذاشت، اظهار داشت: واژگونی خودرو کارمندان جهاد کشاورزی در خویه با یک فوتی و دو مصدوم همراه بود.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: اورژانس هوایی الیگودرز به درمانگاه خویه برای انتقال مصدومان اعزام شده است.

وی با اشاره به یک تصادف در محور فرخ شهر - شهرکرد، اظهار داشت: برخورد سواری پژو با وانت مزدا در محور فرخشهر به شهرکرد حوالی پمپ بنزین سه مصدوم بر جای گذاشت.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: کارشناسان فوریت های پزشکی اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی مناسب یک مصدوم را در محل درمان و دو مصدوم دیگر با دو دستگاه آمبولانس به بیمارستان کاشانی شهرکرد منتقل کردند.

کد مطلب 4641226

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