بقاء و رونق گردشگری تالاب «آق گل» دغدغه مسئولان محیط زیست است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دانش‌پژوه در بازدید خبرنگاران از تالاب «آق گل» ملایر و برنامه پرنده نگری با تلسکوپ و پاکسازی کناره‌های اطراف این تالاب با بیان اینکه تالاب آق گل بزرگترین تالاب فصلی استان همدان است اظهار کرد: ظرفیت دریاچه تالاب بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هکتار و وسعت حواشی آن نیز بیش از ۸۰۰ هکتار است.

رضا دانش‌پژوه افزود: پرندگان این تالاب به سه دسته پرندگان خشک‌زیست، آبزی و تابستان‌گذر هستند که شامل ۷۲ گونه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه بقای تالاب و رونق گردشگری آن دغدغه امروز مسئولان محیط زیست است گفت: امیدواریم بتوانیم تالاب را از حالت فصلی به صورت دائمی درآوریم که البته این امر میسر نمی‌شود مگر اینکه حق‌آبه تالاب که در حدود ۲ میلیون مترمکعب است سالانه توسط وزارت نیرو تأمین شود.

رئیس اداره نظارت بر امور وحوش اداره کل محیط زیست استان همدان با اشاره به برنامه عملیاتی اکوتوریسم و گردشگری تعریف شده برای تالاب آق‌گل بیان کرد: گام‌های مطالعاتی مدیریت زیست بومی تالاب آق گل در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه همدان دارای دو تالاب فصلی آق‌گل و چمشور در همدان و اسدآباد است، عنوان کرد: از دیگر تالاب‌های استان تالاب پیرسلمان، شیرین‌سو، سد کلان ملایر، سد اکباتان و آبشینه است و آب‌بندهای نصب شده در رودخانه گاماسیاب نیز ارزش زیست بومی این رودخانه را بالا برده است.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های مسئولان حفظ تالاب و از فصلی به دائمی تبدیل شدن آن است، اضافه کرد: عدم برداشت از آب تالاب می‌تواند منجر به حضور گردشگر در منطقه شود.