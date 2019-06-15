به گزارش خبرگزاری مهر، هادی محمدی بعد از تمدید دو ساله قراردادش با تیم ذوب آهن گفت: ذوب آهن را به معنای واقعی خانه خودم می دانم. من همیشه در این تیم و باشگاه آرامش داشتم و به دور از هر حاشیهای تنها به فوتبال فکر کردم.
مدافع تیم ذوب آهن افزود: نقطه قوت باشگاه ذوب آهن علاوه بر برخورداری از امکانات بسیار خوب و کادر فنی با تجربه، همین آرامشی است که بر تیم حاکم است. به همین دلیل است که ورود به تیم ذوب آهن آرزوی بسیاری از فوتبالیستهای کشور است.
محمدی دلیل وجود آرامش و عدم حواشی معمول در تیم ذوب آهن را مدیریت قوی این باشگاه دانست و گفت: آقای سعید آذری یک مدیر لایق و بسیار با تجربه است و بر خلاف برخی از مدیران که فقط پشت میزشان مینشینند و وعدههای دروغین میدهند و حق بازیکن را ضایع میکنند، مدیری است که بر همه جزئیات احاطه کامل دارد. آذری مراقب است ضمن اینکه همه پرداختهای بازیکنان و کادر سر موعد پرداخت شود، همه حواشی و جزییترین مسائل را نیز کنترل میکند تا کادر فنی و بازیکنان بتوانند در آرامش کامل تنها به مسائل فنی و فوتبالی فکر کنند.
وی تصریح کرد: افتخار این را داشتم که با آقای منصوریان در تیم امید همکاری داشته باشم. ایشان یک مربی کم نظیر است که در عین حالی که با همه بازیکنان رفیق میباشد و در کنارش همیشه احساس صمیمت و راحتی میکنیم ولی همه کارها را در کمال نظم و انضباط پیش میبرد.
هادی محمدی در پایان گفت: در فصل پیش رو ما باید در سه جبهه بجنگیم. مهمتر از همه لیگ قهرمانان آسیاست که ذوب آهن ۶ سال متوالی است که با قدرت در آن حضور دارد. با تیم قدرتمندی همچون الاتحاد رو به رو میشویم و انشاالله پس از برد مقتدرانه این تیم به مراحل بعدی این رقابتها قدم بگذاریم. در لیگ برتر نیز باید از همان بازیهای نخست به فکر به دست آوردن سه امتیاز باشیم چون شیوه همه تیمهای قدرتمند حضور با اقتدار از بازیهای اول لیگ میباشد. همچنین در جام حذفی نیز که میانبری است برای رقابتهای آسیایی باید با قدرت وارد شویم همانطور که قهرمانی در جام حذفی سنت دیرینه ذوب آهن است و به امید خدا به راحتی به آن دست خواهیم یافت.
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