به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاترشهر، چهار اثر نمایشی طی روزهای آینده در تالارهای چهارسو، قشقایی و سایه مجموعه تئاتر شهر میزبان علاقه مندان تئاتر خواهند بود.

«فرشته تاریخ» عنوان نمایش جدیدی به نویسندگی و کارگردانی محمدرضایی راد است که از روز یکشنبه دوم تیر ماه در تالار چهارسو روی صحنه می رود. در این اثر نمایشی که از تاریخ یاد شده ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۱۸۰ دقیقه و قیمت بلیت ۴۰ هزار تومان میزبان تماشاگران تئاتر است، میلاد رحیمی، رضا بهبودی، باران کوثری، میلاد شجره، سینا کرمی، سینا بالاهنگ، رزیتا علیزاده، فرنوش نیک‌اندیش، داوود پژمان فر، جاوید قائم مقامی، ستاره بذرافشان، سعیده فاضلی، ابوالفضل ابهر به عنوان بازیگر حضور دارند.

در تالار قشقایی نیز نمایش دیگری به نام «بانوی آوازه خوان» به نویسندگی وجدی معوض، کارگردانی علیرضا کوشک جلالی و بازی سیما تیرانداز، فرناز رهنما، سام کبودوند، محمد صدیقی مهر از روز یکشنبه نهم تیرماه ساعت ۱۸:۳۰ با مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز خواهد کرد.

نمایش «استاد نوروز پینه دوز» نوشته میرزا احمدخان کمال الوزاره هم نام نمایش جدید تالار قشقایی است که از روز ۹ تیر ماه به کارگردانی رحمت امینی و بازی نوید جهانزاده، سارا الهیاری، مرتضی نجفی، آیلار نوشهری، رضا دشتکی، رها آرشید، هیوا امینی، عرفان معصومی، رامین خطیب، دلارام ترکی و سحر آغاسی اجرای خود شروع می‌کند. این نمایش از تاریخ یاد شده ساعت ۲۰:۳۰ با مدت زمان ۷۵ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان روی صحنه می رود.

تالار سایه مجموعه تئاتر شهر نیز از روز ۳۰ خرداد ماه میزبان مخاطبان تئاتر با نمایش «وانهاده» به نویسندگی و کارگردانی امین بهروزی است. این نمایش ساعت ۲۰:۳۰ با مدت زمان ۴۵ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان با بازی نازنین احمدی و سوگل خلیق اجرا خواهد شد.

صندلی‌های چهارسو نو شد

همزمان با تداوم عملیات نوسازی تکنولوژی صحنه‌ای تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر، جایگاه تماشاگران تالار چهارسو نیز برای اولین بار پس از انقلاب به صندلی‌های نو مجهز شد.

همزمان با شروع عملیات بازسازی ماشینری تالار اصلی مجموعه تئاترشهر جایگاه تماشاگران تالار چهارسو با افزایش ۱۱ نفری ظرفیت، نوسازی و آماده بهره برداری قرار گرفت. طبق هماهنگی و برنامه ریزی های انجام شده از زمان شروع به کار سعید اسدی در تیرماه ۱۳۹۷، صندلی‌های فرسوده تالار چهارسو پس از زیرسازی و تصحیح ارتفاع به صورت کامل نوسازی شد.

جایگاه تماشاگران تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر پیش از نصب صندلی‌های جدید تنها گنجایش ۱۲۲ تماشاگر را داشت اما در جریان بازسازی و نوسازی جایگاه تماشاگران بدون کاهش فضای صحنه، ظرفیت این تالار به ۱۳۳ نفر رسید.

قرار است تالار چهارسو در روز ۲ تیر ماه با اجرای جدیدی از محمد رضایی راد با عنوان «فرشته تاریخ» میزبان علاقه مندان باشد.