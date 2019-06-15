یک تولد و دستگیری ۶ متهم!

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق ضرونی رئیس کلانتری ۱۱۲ ابوسعید در تشریح این خبر اظهار کرد: شب گذشته ماموران این کلانتری از درگیری منجر به تخریب خودرویی در محدوده این کلانتری قرار گرفتند و سریعاً برای انجام تحقیقات اولیه به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: با انجام تحقیقات مشخص شد شب جاری یک خانواده برای دختربچه ۹ ساله شان یک جشن تولد با ۲۵ مهمان گرفته بودند که حین برگزاری این مراسم، یک بحث خانوادگی بین دو آقا و آقای دیگری پیش می آید که در ادامه سه نفر دیگر، شامل خانمی جوان و دو آقای دیگر وارد ماجرا می شوند.

وی افزود: این درگیری به بیرون از خانه کشیده می شود و در ادامه شش متهم با حضور در خیابان، شیشه خودروی پژو ۴۰۵ پارک شده ای را تخریب می کنند و همچنین درب پارکینگ خانه ای نیز شیشه هایش تخریب می شود که با شدت گرفتن درگیری همسایه ها سریعاً پلیس را در جریان موضوع قرار می دهند.

وی ادامه داد: با انتقال شش متهم دستگیر شده به کلانتری، مشخص شد یکی از آنها از ناحیه سر مصدوم شده که این فرد برای درمان به بیمارستان منتقل شد؛ پنج متهم دیگر مدعی بودند این مصدوم با زدن گلدانی به سرش، خود را مجروح کرده است.

بنابراین گزارش، هر شش متهم با تشکیل پرونده ای برای سیر مابقی مراحل قانونی، به مقام محترم قضائی معرفی شدند.