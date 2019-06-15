  1. استانها
  2. قزوین
۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۵:۰۸

رئیس موسسه پژوهش اقتصاد محیط زیست:

حل مشکلات زیست محیطی نیازمند آموزش افراد در سنین پایین است

حل مشکلات زیست محیطی نیازمند آموزش افراد در سنین پایین است

قزوین- رئیس موسسه پژوهش اقتصاد محیط زیست گفت: برای حل مشکلات محیط زیستی آموزش شهروندان بویژه کودکان ضروری است تا افرادی خلاق، کارآفرین و مسئولیت پذیر تربیت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش ملی محیط زیست، مشارکت اجتماعی و فرهنگی با محورهای بررسی نقش مدیریت شهری در اجرای ملاحظات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌ها، بررسی نقش مشارکت اجتماعی در کاهش معضلات زیست محیطی با حضور اسکندر امیدی نیا معاون آمو زش و پژوهش سازمان محیط زیست، علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، حسن پسندیده مدیرکل محیط زیست استان و جمعی از تشکل‌های مردم نهاد، پیش از ظهر یکشنبه در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد

حسن کریم زادگان، استاد دانشگاه و رئیس مؤسسه پژوهش اقتصاد محیط زیست، در این همایش گفت: مباحث محیط زیست سال‌ها مورد توجه بوده، اما امروز بحران‌های محیط زیست به یک ابر چالش تبدیل شده است.

کریم زادگان با تاکید بر اینکه ریشه مشکلات کشور در حوزه محیط زیست، نقص در آموزش است، گفت: باید کودکانی خلاق، نقاد، صبور، کارآفرین و مسئولیت پذیر تربیت کنیم زیرا بیش از ۸۰ درصد توانایی در بزرگسالی وابسته به آموزش‌های کودکی تا سنین ۱۲ سالگی است.

وی بیان کرد: اگر بخواهیم مشارکت بیشتر شود باید ابتدا به سراغ آموزش شهروندان در سنین کودکی برویم تا به نتایج بهتری دست یابیم.

این استاد دانشگاه گفت: در کنار آموزش‌ها به قوانین و مقررات به روز و استفاده از تجهیزات مدرن و کارآمد هم نیاز داریم تا برنامه ریزی ها به نتیجه برسد.

کریم زادگان تصریح کرد: شایسته سالاری، بوروکراسی کارآمد، فرا صنعتی شدن، هماهنگی میان بخش‌های مختلف، توزیع عادلانه امکانات و دانشگاه‌های کارآمد و حلال مشکلات از ویژگی‌های نظام‌های موفق بین المللی است که باید سرلوحه مدیریت در کشور باشد.

کد مطلب 4641281

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها