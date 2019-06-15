سرمربی چین تایپه: اندونزی بهترین تیم گروه است

به گزارش خبرنگار مهر، چانگ چین ینگ ظهر امروز شنبه بعداز شکست تیم چین تایپه برابر اندونزی در بازی اول روز دوم رقابت‌های فوتسال قهرمانی زیر ۲۰ سال آسیا که در تبریز برگزار می‌شود، در نشست خبری به خبرنگاران گفت: اندونزی یک تیم بسیار خوب در این مسابقات است و آنها بهترین تیم این گروه هستند، ما در این دوره در یکی از بهترین گروه ها قرار گرفته بودیم.

وی سپس با بیان اینکه ما باید مهارت فردی بازیکنان خود را افزایش دهیم، افزود: درک بازیکنان از بازی را باید تقویت کنیم، تجربه بسیار مثبت از این مسابقات فرا گرفته و چیزهایی را که نمی دانستیم در این مسابقات تجربه کردیم.

وی با تاکید بر اینکه ما نیاز داریم بازیکنان‌مان را از لحاظ کار تیمی و فردی به جلو سوق دهیم، ادامه داد: فاصله بین فوتسال ما و تیم‌های سطح بالا کمتر می شود.

گفتنی است اولین مسابقه روز دوم رقابت های فوتسال قهرمانی زیر ۲۰ سال آسیا در تبریز با برتری تیم اندونزی و صعود این تیم به مرحله بعدی به پایان رسید.

دومین دوره از مسابقات قهرمانی فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا که از ظهر روز گذشته آغاز شده و تا اول تیر ۱۳۹۸ به میزبانی شهر تبریز در سالن پورشریفی برگزار می‌شود، امروز با یک مسابقه آغاز شد.

امروز دو تیم چین تایپه و اندونزی به مصاف هم رفتند و این دیدار با برتری تیم اندونزی به پایان رسید تا تیم چین تایپه با این شکست اولین تیم حذف شده مسابقات فوتسال آسیا در تبریز باشد.

این دیدار با نتیجه ۶ بر ۳ به نفع اندونزی به پایان رسید تا با این نتیجه صعود اندونزی و حذف چین تایپه از مسابقات قطعی شود.

ظهر فردا یک شنبه تیم های عراق و اندونزی برای سرگروهی به مصاف هم می‌روند.