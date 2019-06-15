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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۵:۳۸

معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی:

باغ پرتره هنرمندان معاصر ساخته می‌شود

باغ پرتره هنرمندان معاصر ساخته می‌شود

معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهرداری تهران گفت: طبق برنامه ریزی سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران از ۱۰ تیرماه در محل عمارت عین الدوله شروع به کار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی موسوی با بیان این مطلب افزود: با توجه به سابقه برگزاری سه دوره سمپوزیوم پرتره یا تندیس شهدای دفاع مقدس، سمپوزیوم دیگری تحت عنوان «سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران» را برگزار کردیم. این سمپوزیوم سال ۹۶ در محل خانه شاعران ایران برگزار شد که به پرتره شاعران معاصر اختصاص داشت.

معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: سردیس ۱۵ شاعر هم در همان محل و در قالب سمپوزیوم ساخته و بعد آثار تبدیل به برنز و در همان محل نصب شدند، الان محوطه خانه شاعران، باغ مجسمه شعرا را در خودش دارد.

وی تصریح کرد: امسال هم برنامه ریزی کردیم تا دومین دوره سمپوزیوم مفاخر ایران را با اختصاص این دوره به هنرمندان معاصر کشور برگزار کنیم، طبق برنامه ریزی این سمپوزیوم از ۱۰ تیرماه در محل عمارت عین الدوله شروع به کار می‌کند.

موسوی تاکید کرد: در این دوره با حضور هنرمندان مجسمه‌سازی، سردیس هنرمندان شاخص کشور ساخته و پس از اتمام این آثار تبدیل به برنز و در عمارت نصب می‌شوند تا باغ مجسمه پرتره هنرمندان را داشته باشیم.

معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهرداری تهران گفت: سعی ما این است که باغ مجسمه‌ای با تندیس هنرمندان کشور داشته باشیم که جاذبه گردشگری داخلی هم داشته باشد.

کد مطلب 4641297
نورا حسینی

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