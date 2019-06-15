قطر آماده افزایش سرمایه گذاری در روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «شیخ تمیم»، امیر قطر اعلام کرد آمادگی دارد میزان سرمایه گذاری خود در روسیه و همچنان سطح همکاری ها با این کشور را افزایش دهد.

در نشستی در حاشیه کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا (سیکا) با پوتین داشت، امیر قطر ضمن طرح این پیشنهاد همکاری‌های دو کشور در حوزه انرژی را تحسین کرد.

شیخ تمیم همچنین سال فرهنگی روسیه در قطر را موفقیت بزرگی خواند و خواستار تبادلات فرهنگی دو کشور شد. وی همچنین از پوتین برای کمک‌های روسیه برای برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر تشکر کرد.

پوتین نیز اظهار داشت: قطر برای ما یک شریک قابل اعتماد در منطقه است. همکارهای ما قابل توجه است و سرمایه گذاری ها بین دو کشور همچنان پویا خواهند ماند.

وی افزود: همکاری‌های ما در زمینه فرهنگی و زمینه‌های انسان دوستانه نیز به همین ترتیب خواهد بود. ضمن آنکه من علاقمندم درباره وضعیت منطقه خلیج فارس نیز گفتگو داشته باشیم.

کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا (سیکا) به ابتکار «نورسلطان نظربایف» در سال ۱۹۹۲ و برای تضمین صلح، امنیت و ثبات در آسیا تشکیل شد. پنجمین نشست سران این کنفرانس دیروز در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان آغاز به کار کرد.