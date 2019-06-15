اردوغان و پوتین دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر ریاست جمهوری ترکیه با انتشار پیامی در توئیتر از دیدار «رجب طیب اردوغان» با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه خبر داد.

این دیدار در حاشیه اجلاس سیکا در شهر دوشنبه انجام شده است.

دیدار روسای جمهور ترکیه و روسیه در حالی انجام شد که آمریکا بر فشارهای خود بر آنکارا برای کاهش روابط با مسکو و امتناع از خرید سامانه اس ۴۰۰ افزوده است.

در همین رابطه «شاناهان»، کفیل وزارت دفاع آمریکا در نامه‌ای به همتای ترک خود نوشته است در صورتی که ترکیه برنامه خرید سیستم دفاع موشکی خود از روسیه را تغییر ندهد از برنامه جت‌های جنگنده اف -۳۵ حذف خواهد شد.

در پی تنش میان ترکیه و آمریکا بر سر خرید سامانه‌های موشکی اس ۴۰۰ روسیه، پیش تر سخنگوی پنتاگون به ترکیه درباره ممنوعیت آموزش و پرواز خلبانان ترکیه‌ای با جنگنده‌های اف -۳۵ هشدار داده بود.