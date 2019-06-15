به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله شهبازی ظهر شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی البرز که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه بود، افزود: اهتمام و پیگیری جدی در البرز برای اجرای مصوبات وجود دارد.
وی به سفر رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور به البرز اشاره کرد و گفت: این سفر که در تعاقب دیدار با دکتر نوبخت صورت گرفت، ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبارات دولتی برای تسریع در تکمیل پروژههای ملی راهسازی البرز به همراه داشت.
استاندار البرز بابیان اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بهعنوان وزیر معین البرز، حمایتهای مجدانهای از استان دارند، عنوان کرد: البرز درمجموع در خصوص بهرهمندی از اینترنت و خدمات همراه شرایط خوبی دارد که امید است این امر در تا پایان سال در تمامی نقاط استان محقق شود.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان دولت در البرز را به رعایت حقالناس توصیه میکنم، گفت: بخش خصوصی فعال در البرز با ایثارگری همچنان در این شرایط خاص ایستادهاند.
استاندار البرز اضافه کرد: در استان هیچگونه مانعی سر راه تولید و تولیدکنندگان وجود ندارد ولی حل برخی معضلات کلان با در سطوح ملی حلوفصل شود.
شهبازی در بخش دیگری با اشاره به ظرفیتهای مجموعه پیام البرز، گفت: سال گذشته ۶۰ میلیارد تومان برای ارتقا زیرساختهای مسافربری پیام از سوی دولت اختصاص یافت امید است که شرایط بهرهبرداری از این بخش در سفر امروز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مهیا شود.
وجود ۱۰ شهرک صنعتی در البرز
وی افزود: باید از ظرفیت کارگو فرودگاه پیام در راستای توسعه تجارت استان بهره برد همچنین این فرودگاه نقش پدافند غیرعامل برای فرودگاههای امام خمینی (ره) و مهرآباد را دارد.
استاندار البرز با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر گردشگری، بومگردی و طبیعتگردی البرز، خاطرنشان کرد: طی حضور هفته گذشته در طالقان به بررسی زیرساختهای گردشگری این شهرستان پرداخته شد.
شهبازی گفت: البرز حدود سه هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و بیش از ۱۰ شهرک صنعتی دولتی و خصوصی فعال دارد.
وی با تأکید بر اینکه البرز در سال گذشته جزو سه استان برتر کشور در حوزه سرمایهگذاری بوده است، افزود: این استان با توجه به بستر و زیرساختهای موجود، دارای جذابیتهای فراوانی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
استاندار البرز با اشاره به سرمایه انسانی غنی البرز و نرخ ۹۲ درصدی باسوادی در این استان، ادامه داد: وفاق، اتحاد و همدلی موجود بین مجموعه استان، زمینه ایجاد ذهنی مشترک برای نیل به اهداف رشد، توسعه و پیشرفت البرز را فراهم کرده است.
دفتر مرکزی ۱۵۲ واحد تولیدی و صنعتی به البرز منتقل شد
شهبازی به ظرفیتهای بخش کشاورزی البرز نیز اشاره کرد و گفت: این استان در بسیاری از محصولات باغی و زراعی دارای رتبههای برتر کشور است که رتبه اول برداشت گندم در سطح یکی از اهم آن است.
وی افزود: البرز بهعنوان قطب علم و فناوری کشور، بستر بسیار خوبی برای گسترش شرکتهای دانشبنیان دارد بنابراین امید است شهرک علم و فناوری البرز که جانمایی آن نیز صورت گرفته، تائید و تصویب شود.
استاندار البرز اضافه کرد: بیشتر سرمایهگذاران و تولیدکنندگان مستقر در البرز درصدد توسعه مدار تولید خود هستند ولی نیازمند ارتقا زیرساختهای همچون برق هستند که پست برق ۴۰۰ کیلوولتی البرز با حضور معاون اول رئیسجمهور بهزودی کلنگ زنی میشود.
شهبازی همچنین افزود: البرز، استانی مستقل است که ضرورت دارد با استقلال در حوزه برق، میزان برق تولیدشده برای استان مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
وی افزود: دفتر مرکزی بیش از ۷۰۰ واحد تولیدی و صنعتی مستقر در البرز در تهران است که بر این اساس مالیات آنها نیز به پایتخت تعلق میگیرد، با تلاشهای صورت گرفته دفتر ۱۵۰ واحد به البرز منتقلشده است.
۱۵۲ واحد تولیدی و صنعتی مستقر در البرز تحت تملک بانکها قرار دارند
استاندار البرز عنوان کرد: امید است با حمایت دولت باقی دفاتر نیز در راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون مالیاتی به البرز منتقل شوند.
شهبازی گفت: ۱۵۲ واحد تولیدی و صنعتی مستقر در البرز تحت تملک بانکها قرار دارند که با احیای آنها بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ شغل ایجاد میشود، در این راستا مکاتباتی در سطوح ملی صورت گرفته و رئیسجمهور نیز دستوراتی به بانک مرکزی دادهاند ولی هنوز نتیجهای اعلامنشده است.
وی افزود: طی نامهای با امضای نماینده ولیفقیه در استان، نمایندگان مردم البرز در مجلس شورای اسلامی و استاندار، درخواست لغو ممنوعیت شعاع ۱۲۰ کیلومتر برای البرز مطرح شد که با اعمال این امر مهم، انقلابی در اشتغال البرز رقم خواهد خورد.
استاندار البرز با اشاره به ظرفیتهای فرودگاه پیام و تأثیر آن برای کیفیت و سرعت کمکرسانی به سیلزدگان سایر استانهای کشور، ادامه داد: بر این اساس ضرورت دارد در حوزه سوخت کارگو فرودگاه توجه ویژهای صورت گیرد.
دفتر اموال تملیکی البرز بهصورت رسمی فردا افتتاح میشود
شهبازی همچنین گفت: البرز در پرداخت تسهیلات رونق تولید رتبه اول کشور را دارد و اکنون نیز واحدهای تولیدی و صنعتی البرز در راستای تأمین سرمایه ثابت نیازمند توجه ویژه هستند.
وی گفت: از حضور و همراهی اصحاب رسانه البرز قدردانی میکنم چراکه با انتشار اخبار خوبی از دستاوردها و اقدامات استان، روحیه مضاعفی برای کار و تلاش بیشتر به مسئولان میبخشند.
استاندار البرز بابیان اینکه طی روزهای آینده نیز همچنان میزبان مسئولان ملی در البرز خواهیم بود، عنوان کرد: دفتر اموال تملیکی البرز بهصورت رسمی فردا افتتاح میشود.
شهبازی گفت: در مقابل ظرفیتهای فراوان البرز هیچ تهدید و چالش جدی وجود ندارد چراکه لحظهای از تلاش و کوشش مسئولان استان کاسته نمیشود.
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