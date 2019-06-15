۱۴ دستگاه اسپیلت قاچاق در تنکابن کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید جعفر ساداتی اظهار داشت: به منظور جلوگیری از ورود و عرضه انواع کالاهای خارجی در راستای حمایت از تولیدات داخلی، طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز در دستور کار پلیس آگاهی استان و شهرستان‌های تابعه قرار گرفت.

سرپرست پلیس آگاهی استان مازندران، افزود: در اجرای این طرح مأموران پلیس آگاهی و امنیت عمومی شهرستان تنکابن با تقویت گشت‌های انتظامی موفق به شناسایی خودروی نیسان حامل وسایل سرمایشی در یکی از محورهای ورودی این شهرستان شدند.

سرهنگ ساداتی، تصریح کرد: مأموران خودروی مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن موفق به کشف ۱۴ دستگاه اسپیلت، فاقد مجوز حمل و توزیع شدند.

وی ارزش کالای قاچاق کشف شده را برابر نظر کارشناسان بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: کالای کشف شده به سازمان اموال تملیکی استان تحویل و متهم نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

ساداتی پدیده قاچاق را ضربه به اقتصاد کشور و اخلال در برنامه ریزی های ملی برشمرد و اذعان داشت: خرید و مصرف کالای قاچاق باعث اختلال در عرضه تولیدات داخلی و تعطیلی کارخانه‌ها، افزایش بیکاری در کشور و ایجاد بازار فروش برای کالاهای کشورهای خارجی است.